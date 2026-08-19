काम की बात: दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी, करनाल तक शुरू हो गई इलेक्ट्रिक बस; रोजाना 10 ट्रिप
दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी है। आज से करनाल तक डीटीसी ने इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया है। रोजाना 10 ट्रिप होंगी।
डीटीसी की ओर से दिल्ली-करनाल रूट पर पांच इलेक्ट्रिक, वातानुकूलित बसों का संचालन शुरू हो गया है। लगभग 133 किलोमीटर लंबे वन-वे कॉरिडोर पर ये बसें दोनों दिशाओं में रोजाना 10 ट्रिप लगाएंगी।
यह रूट महाराणा प्रताप आईएसबीटी, कश्मीरी गेट को सीधे हरियाणा के करनाल से जोड़ेगा, जिसमें सिंघू बॉर्डर, राय, भालगढ़, मुरथल, गन्नौर, समालखा, पानीपत, घरौंदा और मधुबन समेत कई महत्वपूर्ण स्थान शामिल होंगे। सरकार राजधानी में 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करेगी। साथ ही दिल्ली से करनाल के बीच अंतरराज्यीय बस सेवा, राजधानी के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसें और राजघाट डिपो-1 में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी जनता को समर्पित किया जाएगा।
बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोट्स कांप्लेक्स से उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखाकर इन सेवाओं को शुरू करेंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने से दिल्ली में बसों की कुल संख्या लगभग 6800 हो जाएगी, जिसमें 4938 इलेक्ट्रिक बसें और 1750 सीएनजी बसें शामिल होंगी। 200 बसों के इस नए बेड़े में 12 मीटर वाली 88 इलेक्ट्रिक बसें और 9 मीटर वाली 112 देवी इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ईवी चार्जिंग स्टेशन 5.50 करोड़ की लागत से बनाया गया।
पीडब्ल्यूडी कैडर को सरकार ने मंजूरी दी
नई दिल्ली, प्रसं। दिल्ली में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का अपना कैडर बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। कैडर बनाने के लिए सरकार ने सेवा एवं वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद यूपीएससी के माध्यम से दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी के लिए जूनियर एवं असिस्टेंट इंजीनियरों की भर्ती करेगी। इससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी।
पात्र महिलाओं को 26 से मिलेगा पेंशन का पत्र
नई दिल्ली, प्रसं। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन देने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसे लेकर 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम होगा जिसमें पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र सौंपा जाएगा। एक सितंबर से पेंशन की राशि सीधे महिलाओं के तों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया जारी रहेगी और पात्र महिलाओं को नियमित रूप से योजना का लाभ मिलता रहेगा। करीब आठ लाख पंजीकरण हुए, जबकि पांच लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन