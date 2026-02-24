Hindustan Hindi News
यमुना सिटी में जल्द मिलेगा आवास बनाने का मौका, जानिए कब शुरू होगी योजना

Feb 24, 2026 09:48 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा इंटरनेशल एयरपोर्ट के पास 973 आवासीय भूखंडों की योजना शुरू की जाएगी। यूपी रेरा ने आपत्तियां दूर होने के बाद योजना को मंजूरी दे दी है। इसी महीने योजना शुरू होने की उम्मीद है।यमुना सिटी के सेक्टर 15-सी, सेक्टर-18 और सेक्टर 24-ए में 973 आवासीय भूखंडों की योजना प्रस्तावित है। इसमें सर्वाधिक 965 भूखंड 150 से 200 वर्गमीटर के होंगे। इसके अलावा 200 से 250 वर्गमीटर के छह भूखंड और 250 से 500 वर्गमीटर के दो भूखंड हैं। यह प्रस्ताव दो महीने पहले यूपी रेरा को भेजा गया था। रेरा ने योजना पर एकमुश्त भुगतान, लीज टू एग्रीमेंट की शर्त लगाई थी, जिसे अब यीडा ने मान लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भूखंडों की आवासीय योजना जल्द शुरू हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारियों का कहना है कि इसी महीने या फिर मार्च के पहले हफ्ते में ही योजना शुरू करने पर विचार है।

मेडिकल डिवाइस में कई कंपनी आएंगी

मेडिकल डिवाइस पार्क में भी 8000 वर्गमीटर तक के 22 भूखंडों की योजना में 28 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। सेक्टर-28 में इन सभी भूखंडों पर अगले महीने तक नई कंपनियां आ सकेंगी। मेडिकल डिवाइस में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में यीडा टीम ने दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था। यीडा के सीईओ आरके सिंह का कहना है कि शहर धीरे-धीरे आकार ले रहा है। ऐसे में यमुना सिटी में हर तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही।

होटल और अस्पताल भी शुरू कर सकेंगे

यमुना सिटी में होटल, दुकान, उद्योग, नर्सरी स्कूल और शिशुग्रह बनाने का भी मौका है। इसके लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ाई गई है। यीडा के अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में चार और पांच सितारा होटल के लिए 28 जनवरी को सेक्टर-28 और 29 में 10 भूखंडों की योजना शुरू की गई थी। इनमें आवेदन करने की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ व्यावसायिक फुट प्रिंट के सेक्टर-22ए में आठ भूखंड और दुकान के लिए सेक्टर-18 और 20 में 10 भूखंडों की योजना भी लाई गई है। सेक्टर-22ई, 20 और 18 में पांच अस्पतालों के लिए भूखंड योजना में 25 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है।

प्ले स्कूल भी खुलेंगे

यीडा ने सेक्टर- 17, 22डी व 18 में नर्सरी स्कूल व शिशु गृह की तीन-तीन भूखंडों पर योजना शुरू की है। इन योजनाओं में पांच मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। सभी भूखंड आवासीय सेक्टर में हैं। यहां आबादी तेजी से बढ़ रही है। आवासीय सेक्टरों में अब तक 1100 से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन शहर में बच्चों के लिए स्कूलों का अभाव है। यहां छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल की सुविधा होगी।

Noida News
