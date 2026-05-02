गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड 8 लेन बनेगी, इन इलाकों को होगा फायदा; कब शुरू होगा काम
गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को आठ लेन का किया जाएगा। इसके तहत अगले हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) इस कार्य को मानसून से पहले पूरा करने का दावा कर रहा है। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को टेंडर आवंटन समिति की बैठक हुई।
गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को आठ लेन का किया जाएगा। इसके तहत अगले हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) इस कार्य को मानसून से पहले पूरा करने का दावा कर रहा है। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को टेंडर आवंटन समिति की बैठक हुई। इसमें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के टेंडर को रखा गया था। इसे मंजूरी मिल गई है। इसके निर्माण पर करीब साढ़े छह करोड़ रुपये की लागत आएगी। करीब छह किलोमीटर लंबी इस रोड के दोनों तरफ अभी तीन-तीन लेन है। रोड की एक-एक लेन अभी कच्ची है। कच्चे हिस्से में एक से डेढ़ फीट तक गहरे गड्ढे हैं। वाहनों के चलने के दौरान धूल मिट्टी भी उड़ती है। ऐसे में एक-एक लेन का निर्माण करके कच्चे हिस्से को पक्का कर दिया जाएगा। चालकों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी।
बचेगा समय
इस रोड के चौक-चौराहों को जीएमडीए की तरफ से दुरुस्त किया जाएगा। चौक-चौराहों पर स्लिप रोड न होने या कम दूरी की होने की वजह से रोजाना सुबह और शाम के समय जाम लग जाता है। कई बार 40 से 45 मिनट तक का समय लग जाता है।
क्या बोला जीएमडीए
इस मामले पर बात करते हुए जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा ने बताया कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को आठ लेन का किया जाएगा। अभी यह छह लेन की है। रोड के दोनों तरफ एक-एक कच्ची लेन है। इसे पक्का करके रोड में शामिल किया जाएगा। मानसून से पहले इसका निर्माण करने की योजना है। इसके बनने के बाद वाहन चालकों को राहत मिलेगी।
लोग बोले, दुरुस्त करने की जरूरत
सुशांत लोक एक्सटेंशन आरडब्ल्यूए के प्रधान पवन यादव ने बताया कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड नए गुरुग्राम की एक अहम रोड है। इसके ऊपर रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों का आना-जाना होता है। शाम के समय कई बार इस रोड पर लंबा यातायात जाम लग जाता है। रोड किनारे लगते कच्चे हिस्से के पक्का होने के बाद काफी राहत मिलेगी। सनसिटी कॉलोनी आरडब्ल्यूए के पूर्व महासचिव वीएमके सिंह ने बताया कि गुरुग्राम-सोहना हाईवे की तरफ जाने के लिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का चयन करते हैं। सुबह और शाम के समय इस रोड पर यातायात दबाव अधिक रहता है। इस रोड पर चौक-चौराहों को दुरुस्त करने की जरूरत है।
फ्लाईओवर निर्माण करने की योजना
जीएमडीए की इस रोड पर फ्लाईओवर निर्माण की भी योजना है। इसकी डीपीआर एक सलाहकार कंपनी के माध्यम से तैयार करवाई जा रही है। माना जा रहा है कि अगले एक महीने के अंदर डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद टेंडर जारी करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बता दें कि यह रोड गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ती है। इस रोड पर रोजाना करीब 70 से 80 हजार वाहनों का आवागमन होता है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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