दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब डेढ़ करोड़ का सोना बरामद, स्पेयर पार्ट्स से जुड़ी फर्म का CEO धराया

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों को उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने एक भारतीय यात्री को सोने की स्मगलिंग करते हुए धर दबोचा। आरोपी की पहचान एक स्पेयर पार्ट्स कंपनी के सीईओ के रूप में हुई है और उसके पास से स्पेयर पार्ट्स में छुपाकर रखा गया करीब सवा करोड़ रुपए का 1.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। यह घटना 15 नवंबर को उस वक्त हुई जब वह शख्स सिंगापुर से आई फ्लाइट के जरिए नई दिल्ली पहुंचा था।

आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग ने बताया कि अधिकारियों ने प्रोफाइलिंग के आधार पर एक भारतीय यात्री को 15 नवंबर को ग्रीन चैनल से निकलते समय रोका गया था। वह सिंगापुर से फ्लाइट संख्या AI-2383 से आ रहा था। इसके बाद जब उसके सामान की एक्सरे स्कैनिंग की गई तो इस दौरान कोई संदिग्ध चित्र नहीं दिखा और ना ही DFMD (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) जांच के दौरान कोई बीप की आवाज नहीं सुनाई दी।

हालांकि शुरुआती जांच के दौरान तो अधिकारियों को उस यात्री के पास कुछ गलत सामान होने का पता नहीं चला, लेकिन शख्स के संदिग्ध व्यवहार को देखते हुए अधिकारी उसे पूछताछ के लिए प्रिवेंटिव रूम में लेकर गए, जहां हुई पूछताछ के दौरान उसने खुद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह मशीनों के स्पेयर पार्ट्स के कारोबार से जुड़ी एक फर्म का CEO है। साथ ही उसने बताया कि उसकी कंपनी का माल आया हुआ है, जिसका वजन लगभग 10.8 किलो है और वह NCT, ACC एक्सपोर्ट पर क्लियरेंस के लिए अटका हुआ है। उसने बताया कि वह उसी को लेने के लिए यहां आया था।

आगे सख्ती से की गई पूछताछ में उसने खुलासा करते हुए बताया कि उसके उसी कंसाइनमेंट में स्पेयर पार्ट्स के अन्दर करीब 1 किलो 200 ग्राम सोना छुपाकर रखा हुआ है। इसके बाद यात्री और उसके काले रंग के कैबिन बैग को नए कुरियर टर्मिनल एयर कार्गो एक्सपोर्ट ले जाया गया, जहां कंसाइनमेंट को जांच के लिए होल्ड पर रख दिया गया।

इसके बाद वहां हुई एक्सरे जांच में उसके सामान में संदिग्ध इमेज दिखाई देने पर कस्टम्स टीम ने IGI एयरपोर्ट और ACC एक्सपोर्ट स्टाफ तथा दो स्वतंत्र पंचों की मौजूदगी में पैकेज की जांच की, इस दौरान स्पेयर पार्ट्स के भीतर से 1200 ग्राम हार्ड गोल्ड बरामद किया गया, जिसे कुल 5 स्पेयर पार्ट्स में बारीकी से छुपाया गया था।