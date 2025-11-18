Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGold worth nearly 1.5 crore recovered at Delhi airport, CEO of spare parts firm arrested
दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब डेढ़ करोड़ का सोना बरामद, स्पेयर पार्ट्स से जुड़ी फर्म का CEO धराया

दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब डेढ़ करोड़ का सोना बरामद, स्पेयर पार्ट्स से जुड़ी फर्म का CEO धराया

संक्षेप: शुरुआती जांच के दौरान तो अधिकारियों को उसके पास किसी भी गलत सामान होने की जानकारी नहीं मिली, लेकिन शख्स के संदिग्ध व्यवहार को देखते हुए अधिकारी उसे आगे की पूछताछ के लिए प्रिवेंटिव रूम में लेकर गए।

Tue, 18 Nov 2025 04:34 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों को उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने एक भारतीय यात्री को सोने की स्मगलिंग करते हुए धर दबोचा। आरोपी की पहचान एक स्पेयर पार्ट्स कंपनी के सीईओ के रूप में हुई है और उसके पास से स्पेयर पार्ट्स में छुपाकर रखा गया करीब सवा करोड़ रुपए का 1.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। यह घटना 15 नवंबर को उस वक्त हुई जब वह शख्स सिंगापुर से आई फ्लाइट के जरिए नई दिल्ली पहुंचा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग ने बताया कि अधिकारियों ने प्रोफाइलिंग के आधार पर एक भारतीय यात्री को 15 नवंबर को ग्रीन चैनल से निकलते समय रोका गया था। वह सिंगापुर से फ्लाइट संख्या AI-2383 से आ रहा था। इसके बाद जब उसके सामान की एक्सरे स्कैनिंग की गई तो इस दौरान कोई संदिग्ध चित्र नहीं दिखा और ना ही DFMD (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) जांच के दौरान कोई बीप की आवाज नहीं सुनाई दी।

हालांकि शुरुआती जांच के दौरान तो अधिकारियों को उस यात्री के पास कुछ गलत सामान होने का पता नहीं चला, लेकिन शख्स के संदिग्ध व्यवहार को देखते हुए अधिकारी उसे पूछताछ के लिए प्रिवेंटिव रूम में लेकर गए, जहां हुई पूछताछ के दौरान उसने खुद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह मशीनों के स्पेयर पार्ट्स के कारोबार से जुड़ी एक फर्म का CEO है। साथ ही उसने बताया कि उसकी कंपनी का माल आया हुआ है, जिसका वजन लगभग 10.8 किलो है और वह NCT, ACC एक्सपोर्ट पर क्लियरेंस के लिए अटका हुआ है। उसने बताया कि वह उसी को लेने के लिए यहां आया था।

आगे सख्ती से की गई पूछताछ में उसने खुलासा करते हुए बताया कि उसके उसी कंसाइनमेंट में स्पेयर पार्ट्स के अन्दर करीब 1 किलो 200 ग्राम सोना छुपाकर रखा हुआ है। इसके बाद यात्री और उसके काले रंग के कैबिन बैग को नए कुरियर टर्मिनल एयर कार्गो एक्सपोर्ट ले जाया गया, जहां कंसाइनमेंट को जांच के लिए होल्ड पर रख दिया गया।

इसके बाद वहां हुई एक्सरे जांच में उसके सामान में संदिग्ध इमेज दिखाई देने पर कस्टम्स टीम ने IGI एयरपोर्ट और ACC एक्सपोर्ट स्टाफ तथा दो स्वतंत्र पंचों की मौजूदगी में पैकेज की जांच की, इस दौरान स्पेयर पार्ट्स के भीतर से 1200 ग्राम हार्ड गोल्ड बरामद किया गया, जिसे कुल 5 स्पेयर पार्ट्स में बारीकी से छुपाया गया था।

कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल विभाग आगे की जांच करते हुए कानूनी कार्रवाई कर रहा है। इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इन्हीं में से एक वीडियो को कस्टम विभाग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।