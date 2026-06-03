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IGI एयरपोर्ट पर यात्री से करोड़ों रुपए का सोना जब्त, तस्करी के लिए अपनाया गजब तरीका

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आरोपी के सामान से सोने की बरामदगी होने और उसके तस्करी में लिप्त पाए जाने के बाद कस्टम अधिकारियों ने उससे बरामद सोने को कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया। वहीं, आरोपी यात्री को कस्टम एक्ट की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया।

IGI एयरपोर्ट पर यात्री से करोड़ों रुपए का सोना जब्त, तस्करी के लिए अपनाया गजब तरीका

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों को हाल ही में उस समय एक बड़ी सफलता मिली, जब उन्होंने सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ करते हुए एक भारतीय पुरुष यात्री को धर दबोचा। इस दौरान कस्टम अधिकारियों ने उसके पास से करीब 3.80 करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार मूल्य का सोना पीले पेस्ट के रूप में जब्त किया। विभाग के अनुसार इस कार्रवाई को उसने खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया।

मामले की जानकारी देते हुए कस्टम अधिकारियों ने बताया कि हमें विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली थी कि शारजाह से फ्लाइट नंबर IX-136 के जरिए 1 जून को सोने की तस्करी होने वाली है। इस दौरान सोमवार को फ्लाइट जैसे ही दिल्ली पहुंची, अधिकारियों ने संदिग्ध भारतीय यात्री को अराइवल बस गेट पर ही रोक लिया।

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सीट के नीचे छुपाकर रखे थे दो काले पाउच

यात्री को हिरासत में लेने के बाद जब उसके पास कुछ नहीं मिला, तो कस्टम विभाग की एक टीम ने तुरंत ही विमान के अंदर जाकर 'फॉलो-अप ऑपरेशन' शुरू कर दिया। इस बीच जब विमान की गहन तलाशी ली गई तो कस्टम अधिकारियों ने सीट नंबर 22C के नीचे से दो काले रंग के पाउच बरामद किए। जिनका वजन लगभग 3550 ग्राम था। जिस सीट के नीचे से यह पाउच बरामद हुए, यह सीट ठीक उसी सीट (23C) के सामने स्थित थी, जिस पर बैठकर आरोपी यात्री शारजाह से दिल्ली पहुंचा था।

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आरोपी के छुपाए पाउच से मिला 2.75 kg सोना

जांच के दौरान जब दोनों पाउच को खोलकर देखा गया तो इन पाउचों में पेस्ट के रूप में छुपाकर रखा गया सोना बरामद हुआ। इसके बाद जब उस पाउच से बरामद सोने के पेस्ट को प्रोसेस और रिफाइन किया गया तो, उसमें से 2,755 ग्राम (2.75 किलो) शुद्ध सोना प्राप्त हुआ। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार आरोपी से बरामद सोने की कीमत लगभग 3 करोड़ 80 लाख 48 हजार 523 रुपए आंकी गई।

कस्टम एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार

तस्करी में लिप्त पाए जाने के बाद कस्टम अधिकारियों ने आरोपी से बरामद सोने को कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया। वहीं, आरोपी यात्री को कस्टम एक्ट की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए मामले की आगे की जांच जारी है।

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इससे पहले कस्टम अधिकारियों ने पिछले महीने 13 मई को IGI हवाई अड्डे पर जेद्दा और दोहा से आए दो भारतीय पुरुष यात्रियों को रोकते हुए उनके पास तस्करी कर लाया जा रहा सोना बरामद किया था। इस दौरान अधिकारियों ने आरोपी के पास से क्रमशः 233.5 ग्राम और 117 ग्राम सोना बरामद और जब्त किया था। उस समय आरोपी पानी की बोतल के अंदर सोने को छुपाकर लाए थे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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