IGI एयरपोर्ट पर यात्री से करोड़ों रुपए का सोना जब्त, तस्करी के लिए अपनाया गजब तरीका
आरोपी के सामान से सोने की बरामदगी होने और उसके तस्करी में लिप्त पाए जाने के बाद कस्टम अधिकारियों ने उससे बरामद सोने को कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया। वहीं, आरोपी यात्री को कस्टम एक्ट की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों को हाल ही में उस समय एक बड़ी सफलता मिली, जब उन्होंने सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ करते हुए एक भारतीय पुरुष यात्री को धर दबोचा। इस दौरान कस्टम अधिकारियों ने उसके पास से करीब 3.80 करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार मूल्य का सोना पीले पेस्ट के रूप में जब्त किया। विभाग के अनुसार इस कार्रवाई को उसने खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया।
मामले की जानकारी देते हुए कस्टम अधिकारियों ने बताया कि हमें विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली थी कि शारजाह से फ्लाइट नंबर IX-136 के जरिए 1 जून को सोने की तस्करी होने वाली है। इस दौरान सोमवार को फ्लाइट जैसे ही दिल्ली पहुंची, अधिकारियों ने संदिग्ध भारतीय यात्री को अराइवल बस गेट पर ही रोक लिया।
सीट के नीचे छुपाकर रखे थे दो काले पाउच
यात्री को हिरासत में लेने के बाद जब उसके पास कुछ नहीं मिला, तो कस्टम विभाग की एक टीम ने तुरंत ही विमान के अंदर जाकर 'फॉलो-अप ऑपरेशन' शुरू कर दिया। इस बीच जब विमान की गहन तलाशी ली गई तो कस्टम अधिकारियों ने सीट नंबर 22C के नीचे से दो काले रंग के पाउच बरामद किए। जिनका वजन लगभग 3550 ग्राम था। जिस सीट के नीचे से यह पाउच बरामद हुए, यह सीट ठीक उसी सीट (23C) के सामने स्थित थी, जिस पर बैठकर आरोपी यात्री शारजाह से दिल्ली पहुंचा था।
आरोपी के छुपाए पाउच से मिला 2.75 kg सोना
जांच के दौरान जब दोनों पाउच को खोलकर देखा गया तो इन पाउचों में पेस्ट के रूप में छुपाकर रखा गया सोना बरामद हुआ। इसके बाद जब उस पाउच से बरामद सोने के पेस्ट को प्रोसेस और रिफाइन किया गया तो, उसमें से 2,755 ग्राम (2.75 किलो) शुद्ध सोना प्राप्त हुआ। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार आरोपी से बरामद सोने की कीमत लगभग 3 करोड़ 80 लाख 48 हजार 523 रुपए आंकी गई।
कस्टम एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार
तस्करी में लिप्त पाए जाने के बाद कस्टम अधिकारियों ने आरोपी से बरामद सोने को कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया। वहीं, आरोपी यात्री को कस्टम एक्ट की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए मामले की आगे की जांच जारी है।
इससे पहले कस्टम अधिकारियों ने पिछले महीने 13 मई को IGI हवाई अड्डे पर जेद्दा और दोहा से आए दो भारतीय पुरुष यात्रियों को रोकते हुए उनके पास तस्करी कर लाया जा रहा सोना बरामद किया था। इस दौरान अधिकारियों ने आरोपी के पास से क्रमशः 233.5 ग्राम और 117 ग्राम सोना बरामद और जब्त किया था। उस समय आरोपी पानी की बोतल के अंदर सोने को छुपाकर लाए थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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