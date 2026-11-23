सोने का वजन बढ़ाने के लिए उसमें रेनियम पाउडर मिलाए जाने की खबरों के बीच अब देश के सराफा कारोबारी विदेश से मशीनें खास आयात करने की तैयारी कर रह हैं। करीब 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की मशीनें 22 तरह की धातुओं की मिलावट पहचान सकती हैं।

सोने में मिलाए जा रहे रेनियम पाउडर की पहचान करने के लिए सराफा कारोबारी विदेश से मशीनें खास आयात करने की तैयारी कर रह हैं।

सोने में रेनियम पाउडर मिलाकर वजन बढ़ाने के मामले सामने आने से छोटे ज्वेलरों और ग्राहकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सराफा कारोबारियों के मुताबिक, अधिक ताप सहने की क्षमता के कारण रेनियम सोने में पूरी तरह नहीं घुलता और आभूषण के कुछ हिस्सों में जमा हो जाता है।

ऐसे में पुरानी तकनीक वाली मशीनें मिलावट पकड़ने में नाकाम रहती हैं। इसे देखते हुए ज्वेलर अत्याधुनिक मशीनें आयात करने की तैयारी कर रहे हैं। कूचा महाजनी के थोक बुलियन कारोबारी एवं ऑल बुलियन व ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने बताया कि सोना 1064 डिग्री सेल्सियस, जबकि रेनियम 3200 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। शुद्धता जांचने वाली मौजूदा मशीनों की बारीक पिन आभूषण के जिस हिस्से को छूती है, उसी की जांच होती है। यदि पिन रेनियम वाले हिस्से पर नहीं पड़ती तो मिलावट पकड़ में नहीं आती।

आठ साल पहले पकड़ी गई थी मिलावट कारोबारियों के मुताबिक, सोने में रेनियम मिलाने का मामला नया नहीं है। करीब आठ साल पहले भी ऐसी मिलावट पकड़ी गई थी और पुलिस से शिकायत की गई थी। कड़े कानून के अभाव में यह खेल जारी है।

अग्नि परीक्षण से होती है सही पहचान योगेश सिंघल के अनुसार, मिलावट का संदेह होने पर बड़े बुलियन कारोबारी और ज्वेलर्स फायर असेइंग (अग्नि परीक्षण) कराते हैं। इसमें सोने को उच्च तापमान पर विशेष रसायनों के साथ गर्म कर दूसरी धातुओं को अलग किया जाता है। इसके बाद सोने की वास्तविक शुद्धता और मात्रा का पता चलता है।

30 लाख रुपये से अधिक कीमत दरीबा कलां ज्वेलर्स एसोसिएशन के महासचिव एवं सराफा कारोबारी मनीष वर्मा ने बताया कि जर्मनी में निर्मित अत्याधुनिक मशीनें रेनियम के अलावा टंगस्टन, इरिडियम, रूथेनियम और ऑस्मियम समेत 22 तरह की धातुओं की पहचान कर सकती हैं। इनकी कीमत 30 लाख रुपये से अधिक है। महंगी होने के कारण इन्हें आयात करना पड़ता है। फिलहाल दिल्ली में ऐसी मशीनें चुनिंदा बड़े ज्वेलरों और कारोबारियों के पास ही हैं। कारोबारियों का मानना है कि इनकी उपलब्धता बढ़ने से मिलावट पकड़ने और सराफा कारोबार में विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी।

जीजेसी ने बीआईएस को किया सतर्क भाषा के मुताबिक, सोने के गहनों का वजन बढ़ाने के लिए उसमें रेनियम और इरिडियम जैसी दूसरी धातुएं मिलाए जाने की खबरों के बीच अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को आगाह करने के साथ कारोबारियों और ग्राहकों से सावधानी बरतने को कहा है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, रेनियम और इरिडियम जैसी धातुओं को सोने में मिलाकर उसकी शुद्धता बढ़ाए बिना वजन बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में खरीदार को आभूषण के वास्तविक वजन और शुद्धता के अनुपात के बारे में गलत जानकारी मिल सकती है और उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।