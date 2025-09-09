Gold kalash stolen from red fort Delhi police arrest thief by UPI profile photo UPI प्रोफाइल से पकड़ा सोने के कलश का चोर, यूट्यूब से जैन समाज के ईवेंट्स पर रखता था नजर, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGold kalash stolen from red fort Delhi police arrest thief by UPI profile photo

UPI प्रोफाइल से पकड़ा सोने के कलश का चोर, यूट्यूब से जैन समाज के ईवेंट्स पर रखता था नजर

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लाल किला परिसर से करीब सवा करोड़ रुपये के सोने के कलश की चोरी के मामले में आरोपी भूषण वर्मा को हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस यूपीआई प्रोफाइल के जरिए आरोपी तक पहुंची। पुलिस को उसके कब्जे से चोरी का सोने का कलश और सौ ग्राम गला हुआ सोना बरामद हुआ है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 05:47 AM
share Share
Follow Us on
UPI प्रोफाइल से पकड़ा सोने के कलश का चोर, यूट्यूब से जैन समाज के ईवेंट्स पर रखता था नजर

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लाल किला परिसर से करीब सवा करोड़ रुपये के सोने के कलश की चोरी के मामले में आरोपी भूषण वर्मा को हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस यूपीआई प्रोफाइल के जरिए आरोपी तक पहुंची। पुलिस को उसके कब्जे से चोरी का सोने का कलश और सौ ग्राम गला हुआ सोना बरामद हुआ है।

डीसीपी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि लाल किला परिसर में जैन धर्म से जुड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा था। इसी आयोजन से बुधवार को हीरे-पन्ना और माणिक से जड़ा सोने का कीमती कलश चोरी हो गया था। इस संबंध में कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया था।

इस जांच की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सत्येंद्र पूनिया एवं सोहन लाल को सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस को कार्यक्रम के आयोजन स्थल से वारदात में शामिल एक संदिग्ध चोर की सीसीटीवी फुटेज मिली थी। पुलिस ने विशेष सॉफ्टवेयर से युक्त कैमरे के सामने संदिग्ध की फोटो को स्कैन कराया। इससे मालूम हुआ कि इस फोटो का इस्तेमाल पेटीएम ऐप का प्रोफाइल बनाने के लिए किया गया था।

पुलिस को यूपीआई प्रोफाइल वाले शख्स का नाम भूषण वर्मा मालूम हो गया और इससे एक मोबाइल नंबर भी मिला। इस बंद पड़े मोबाइल नंबर से पुलिस ने उसका नया मोबाइल नंबर ढूंढ़ निकाला। यह शख्स 2016 में दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। भूषण पहले सुनार था, जिसे क्रिकेट सट्टे की लत ने कर्जदार बना दिया था।

हापुड़ में छापेमारी कर पुलिस ने दबोचा

इंस्पेक्टर सोहन लाल की देखरेख में हेड कॉन्स्टेबल रविंदर राणा की टीम ने रविवार देर रात हापुड़ में छापा मारा। पुलिस ने आरोपी भूषण को कलश के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि दो और वस्तुओं को उसने सुनार को गलाने के लिए दिया था। इसके बाद पुलिस ने सुनार गौरव वर्मा और मध्यस्थ अंकित पाटिल को भी गिरफ्तार कर लिया।

यूट्यूब से रखता था नजर

जांच में मालूम हुआ कि आरोपी ने बीते साल आनंद विहार स्थित जैन मंदिर में भी चोरी की थी। वह यूट्यूब पर जैन धर्म से जुड़े कार्यक्रमों पर नजर रखता था। उसे 15 अगस्त पार्क में आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली थी।