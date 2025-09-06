gold kalash decorated with diamonds and gems stolen from delhi red fort program दिल्ली के लाल किले से सोने से बना एक करोड़ का कलश चोरी; हीरा-पन्ना व माणिक्य से सजा था, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के लाल किले से सोने से बना एक करोड़ का कलश चोरी; हीरा-पन्ना व माणिक्य से सजा था

दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित एक धार्मिक अनुष्ठान स्थल से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य का सोने-हीरे जड़ा कलश चोरी हो गया। पुलिस के अनुसार, यह कलश 760 ग्राम सोने से बना है और इसे 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना से सजाया गया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमंत कुमार पांडेयSat, 6 Sep 2025 05:54 AM
दिल्ली के लाल किला परिसर में बुधवार को आयोजित धार्मिक अनुष्ठान स्थल से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य का सोने-हीरे जड़ा कलश चोरी हो गया। इस वारदात से पूरे आयोजन स्थल पर हड़कंप मच गया। पीड़ित कारोबारी सुधीर जैन ने कोतवाली थाने में ई-एफआईआर दर्ज कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले में संदिग्ध की पहचान कर ली है और उसके जल्द गिरफ्तार होने की संभावना जताई है।

जानकारी के मुताबिक, लाल किला परिसर स्थित 15 अगस्त पार्क में 28 अगस्त से जैन धर्म से जुड़ा धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, जो 9 सितंबर तक चलेगा। इसके लिए विशेष मंच तैयार किया गया था, जहां केवल धोती-कुर्ता पहने और अनुमति प्राप्त लोगों को बैठने दिया जा रहा था। सिविल लाइंस निवासी कारोबारी सुधीर जैन हर दिन अपने घर से पूजा के लिए कीमती कलश लेकर आते थे। पुलिस के अनुसार, यह कलश 760 ग्राम सोने से बना है और इसे 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना से सजाया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को भी सुधीर जैन पूजा के लिए कलश लेकर पहुंचे थे। कलश को पूजा स्थल पर रख दिया गया और आसपास श्रद्धालु बैठ गए। इस बीच, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी अनुष्ठान में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम आयोजक और अन्य लोग उनके स्वागत में व्यस्त हो गए। इसी दौरान मंच पर मौजूद लोगों का ध्यान कलश से हट गया। कुछ समय बाद जब दोबारा कलश की ओर देखा गया, तो वह गायब था। पहले लगा कि शायद कहीं दबा हो, लेकिन ओम बिड़ला के जाने के बाद जब तलाश शुरू हुई तो कलश चोरी होने का खुलासा हुआ।

सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की गतिविधियां मिलीं

कोतवाली एसीपी शंकर बनर्जी की देखरेख में गठित टीम ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि संदिग्ध शख्स कई दिन से धोती-कुर्ता पहनकर आयोजन स्थल के आसपास घूम रहा था। वह आयोजकों और श्रद्धालुओं से घुल-मिल गया और मौके का फायदा उठाकर मंच तक पहुंच गया। जैसे ही ओम बिड़ला के आगमन की सूचना से अफरा-तफरी मची, उसने कलश छिपाया और भीड़ लौटने से पहले फरार हो गया। पुलिस को घटनास्थल के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनमें संदिग्ध की गतिविधियां दर्ज हैं।