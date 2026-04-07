ग्रेटर नोएडा में मंदिर से सोने की मूर्ति, 3 Kg से अधिक चांदी के छत्र चोरी, CCTV में कैद हुआ कांड
उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के दादरी में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद हैं। ताजा मामला एक प्रसिद्ध माता के मंदिर से जुड़ा है, जहां सोमवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने मंदिर से सोने की मूर्ति और तीन किलो से अधिक चांदी के छत्र चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के दादरी में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद हैं। ताजा मामला एक प्रसिद्ध माता के मंदिर से जुड़ा है, जहां सोमवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने मंदिर से सोने की मूर्ति और तीन किलो से अधिक चांदी के छत्र चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले की सूचना मिलते ही दादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया गया है, जो अलग-अलग एंगल से जांच कर रही हैं।
चोरों ने मंदिर परिसर में घुसकर करीब तीन किलो से अधिक वजनी चांदी के छत्र और एक कीमती सोने की मूर्ति पर हाथ साफ किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
इस पूरी घटना का वीडियो मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। फुटेज में चोरों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही हैं।
इस घटना के बाद पूरे इलाके में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर जांच में जुटी हुई है और जल्द ही मामले के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें