Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGold Hidden under the cap of a plastic bottle Seized At IGI Airport Watch Video
दुबई से बोतल के ढक्कन में लाखों का सोना छुपा लाया भारतीय यात्री, कस्टम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा; देखें VIDEO

दुबई से बोतल के ढक्कन में लाखों का सोना छुपा लाया भारतीय यात्री, कस्टम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा; देखें VIDEO

संक्षेप: दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए एक भारतीय यात्री के पास से 170 ग्राम सोना जब्त किया है। ये दुबाई से AI-996 फ्लाइट से दिल्ली आया था।

Sun, 26 Oct 2025 08:46 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए एक भारतीय यात्री के पास से 170 ग्राम सोना जब्त किया है। ये दुबाई से AI-996 फ्लाइट से दिल्ली आया था। जानकारी के मुताबिक यात्री का फ्लाइट गेट से ही पीछा किया गया और ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करते समय उसे रोक लिया गया।

कैसे हुआ खुलासा

पहले सामान की जब एक्सरे जांच हुई तो अधिकारियों को कुछ संदिग्ध तस्वीरें दिखाई दीं। इसके बाद जब आगे जांच की गई तो पता चला कि एक प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन के नीचे एक सोने का गोला बहुत चालाकी से छिपा हुआ था।

बरामद सोने का वजन 170 ग्राम था, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत ज़ब्त कर लिया गया। मामले की आगे की जाँच जारी है।

इससे पहले राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई हवाई अड्डे पर दो सफाई कर्मचारियों को 1.6 करोड़ रुपये मूल्य के विदेशी सोने की तस्करी की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला है कि तस्करी गिरोह ने विमान में सोना छिपाने के लिए विदेशी यात्रियों का इस्तेमाल किया था, जिसे बाद में हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों की मदद से बरामद कर लिया। अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी एक हवाई अड्डा सेवा कंपनी के कर्मचारी हैं और उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Airport
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।