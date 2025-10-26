दुबई से बोतल के ढक्कन में लाखों का सोना छुपा लाया भारतीय यात्री, कस्टम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा; देखें VIDEO
संक्षेप: दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए एक भारतीय यात्री के पास से 170 ग्राम सोना जब्त किया है। ये दुबाई से AI-996 फ्लाइट से दिल्ली आया था।
दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए एक भारतीय यात्री के पास से 170 ग्राम सोना जब्त किया है। ये दुबाई से AI-996 फ्लाइट से दिल्ली आया था। जानकारी के मुताबिक यात्री का फ्लाइट गेट से ही पीछा किया गया और ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करते समय उसे रोक लिया गया।
कैसे हुआ खुलासा
पहले सामान की जब एक्सरे जांच हुई तो अधिकारियों को कुछ संदिग्ध तस्वीरें दिखाई दीं। इसके बाद जब आगे जांच की गई तो पता चला कि एक प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन के नीचे एक सोने का गोला बहुत चालाकी से छिपा हुआ था।
बरामद सोने का वजन 170 ग्राम था, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत ज़ब्त कर लिया गया। मामले की आगे की जाँच जारी है।
इससे पहले राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई हवाई अड्डे पर दो सफाई कर्मचारियों को 1.6 करोड़ रुपये मूल्य के विदेशी सोने की तस्करी की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला है कि तस्करी गिरोह ने विमान में सोना छिपाने के लिए विदेशी यात्रियों का इस्तेमाल किया था, जिसे बाद में हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों की मदद से बरामद कर लिया। अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी एक हवाई अड्डा सेवा कंपनी के कर्मचारी हैं और उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया।