Gokalpur Election Result 2025 LIVE: गोकलपुर में त्रिकोणीय मुकाबला, आप-भाजपा-कांग्रेस में कौन मारेगा बाजी

Gokalpur Result Live 08:30 am: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक पोस्टल बैलट गिने जा रहे थे।



Gokalpur Result Live 08:15 am: दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझान कुछ ही देर में आने शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर में पता चलेगा गोकलपुर सीट का हाल।



Gokalpur Result Live 08:00 am: दिल्ली विधानसभा के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलट गिने जा रहे हैं।



अगर पिछले चुनावी नतीजों की बात करें तों साल 2020 में यहां आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तब आप उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत सिंह को शिकस्त दी थी। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर था। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के फतेह सिंह ने भाजपा के रणजीत सिंह को पराजित किया था।