UN में भारत का स्पेशल राजदूत, BRICS सदस्य; चैतन्यानंद सरस्वती का नया झूठ सामने

स्व-घोषित गॉडमैन बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। उसका नया झूठ सामने आया है। वह खुद को भारत का विशेष दूत और BRICS देशों की संयुक्त आयोग का सदस्य' बताता था।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 11:54 AM
दिल्ली पुलिस ने स्व-घोषित गॉडमैन बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। चैतन्यानंद सरस्वती का पुलिस के सामने नया झूठ सामने आया है। पुलिस ने उसके पास से दो नकली पहचान पत्र बरामद किए हैं, जिनमें एक विजिटिंग कार्ड पर उसने खुद को 'संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी राजदूत' और दूसरे पर 'भारत का विशेष दूत और BRICS देशों की संयुक्त आयोग का सदस्य' बताया।

पुलिस ने बताया कि ये दोनों आईडी कार्ड पूरी तरह से नकली हैं और इनका मकसद खुद को बड़े कूटनीतिज्ञ और वैश्विक प्रभाव वाला व्यक्तित्व दिखाना था।

छात्राओं का यौन शोषण

चैतन्यानंद पर दिल्ली के एक निजी इंस्टिट्यूट में पढ़ने वाली 17 महिला छात्रों के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। वह छात्राओं को देर रात अपने कमरे में बुलाता था और उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजता था। आरोप है कि वह मोबाइल के जरिए छात्राओं की हरकतों पर नजर रखता था। इसके साथ ही वह कई फर्जी नामों से अनेक बैंक खाते भी चलाता था और FIR के बाद भी 50 लाख रुपये से अधिक की निकासी की थी। पुलिस ने उसके कई अकाउंट्स में जमा 8 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं।

चल रही पूछताछ

इससे पहले, वह दिल्ली छोड़कर फरार हो गया था, लेकिन पुलिस को सूचना मिली कि वह आगरा में किसी होटल में छिपा हुआ है। देर रात पुलिस ने आगरा के ताजगंज इलाके में उसे होटल के कमरे से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली वापस लाया गया है, जहां उससे पूछताछ जारी है।

जानकारी मिली है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने शारदा पीठ नामक एक धार्मिक संस्था से जुड़े लगभग 40 करोड़ रुपये का घपला भी किया है। वह प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी आधिकारिक कागजात दिखाकर अपनी छवि चमकाने की कोशिश करता था। वह महिला छात्राओं को विदेश ले जाने का लालच देकर भी उन्हें बरगलाता था।

पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और चैतन्यानंद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, नकली दस्तावेज बनाने व यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा।