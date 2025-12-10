Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
गोवा नाइट क्लब के मालिकों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा ने विदेश भागने के बाद अग्रिम जमानत के लिए रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर की है, जबकि गोवा पुलिस ने इस मामले में उनके तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है।

Dec 10, 2025 10:31 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा हादसे के बाद विदेश भाग गए। इंटरपोल ने दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद अब दोनों ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं दिल्ली से इस क्लब के मालिकों का तीसरा पार्टनर भी गिरफ्तार हुआ है।

गोवा के नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की जिंदगी चली गई थी। अब इस मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई तेज हो गई है और एक के बाद एक आरोपी दबोचे जा रहे हैं।

दिल्ली में गिरफ्तार हुआ को-पार्टनर अजय गुप्ता

बुधवार को गोवा पुलिस की टीम ने दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी क्राइम ब्रांच दफ्तर में बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के चार मालिकों में से एक अजय गुप्ता को पेश किया। अजय गुप्ता दिल्ली का ही रहने वाला है और पुलिस उसे पूछताछ के बाद आज ही कोर्ट में पेश करेगी।

पहले भाग चुके थे, अब LOC और NBW का असर

हादसे के बाद अजय गुप्ता फरार हो गए थे। उनके खिलाफ पहले से ही लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी था। जब गोवा पुलिस की टीम उनके दिल्ली वाले घर पहुंची तो वह वहां नहीं मिले। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया। आखिरकार पुलिस ने उन्हें दबोच ही लिया।

लुथरा ब्रदर्स पर इंटरपोल का शिकंजा

क्लब के मुख्य मालिक गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा तो हादसे के महज दो दिन बाद ही थाईलैंड भाग निकले थे। अब उनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। मतलब दुनिया भर की पुलिस अब इन दोनों की तलाश में है।

