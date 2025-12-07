Hindustan Hindi News
गोवा नाइट क्लब हादसे में दिल्ली के 4 पर्यटकों की मौत, एक ही परिवार के 3 ने गंवाई जान

गोवा नाइट क्लब हादसे में दिल्ली के 4 पर्यटकों की मौत, एक ही परिवार के 3 ने गंवाई जान

संक्षेप:

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में मारे गए सभी 25 की पहचान कर ली गई है। इनमें 20 स्टाफ मेंबर थे। हादसे में 4 दिल्ली के पर्यटक थे। इनमें से 3 एक ही परिवार के सदस्य थे। हादसे में कुल 5 पर्यटक थे।

Dec 07, 2025 10:12 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड में मारे गए सभी 25 लोगों की पहचान कर ली गई है। इनमें 20 स्टाफ मेंबर थे। हादसे में 5 पर्यटकों की भी मौत हुई है। इनमें से 4 दिल्ली से थे। इनमें से एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल थे। पांचवां टूरिस्ट कर्नाटक का था। मृतकों में तीन महिलाएं हैं। वहीं छह लोग घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। हादसा शनिवार देर रात उत्तरी गोवा में पणजी से करीब 25 किमी दूर अरपोरा नदी के पास स्थित 'बर्च बाई रोमियो लेन' नाइट क्लब में हुआ।

डांस फ्लोर पर थे सौ से अधिक पर्यटक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, देर रात क्लब की पहली मंजिल से आग की लपटें उठने लगीं। उस वक्त वहां डांस फ्लोर पर सौ से अधिक पर्यटक थे। कुछ ही पलों में धुआं पूरे क्लब में भर गया। इससे मौके पर भगदड़ सी मच गई। जान बचाने के लिए लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, लेकिन बाहर निकलने के दरवाजे छोटे और रास्ते संकरे होने से कई लोग वहीं फंसे रह गए। इसी बीच आग ने पूरे क्लब को चपेट में ले लिया।

धुएं से दम घुटने के कारण मौतें

बताया जा रहा है कि वीकेंड पर यहां दो सौ से अधिक लोग मौजूद थे। क्लब के 14 कर्मचारी किचन में ही फंसे रह गए। मरने वालों में कुछ के असम से होने की बात भी सामने आई है। छह गंभीर घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर मौतें धुएं से दम घुटने के कारण हुई हैं।

मारे गए दिल्ली के 4 पर्यटकों की पहचान

हादसे में मारे गए दिल्ली के चार पर्यटकों की पहचान हो गई है। इनमें से 3 एक ही परिवार के हैं। सरोज जोशी, अनीता जोशी और कमला जोशी की पहचान रविवार को उनकी रिश्तेदार भावना जोशी ने की। दिल्ली के विनोद कुमार भी हादसे में मारे गए हैं।

झारखंड के तीन की मौत

हादसे में मरने वाले झारखंड के तीन लोगों में दो रांची और एक खूंटी के रहने वाले थे। उनकी पहचान रांची के लापुंग स्थित फतेहपुर निवासी सहोदर भाई 24 वर्षीय प्रदीप महतो, 22 वर्षीय विनोद महतो और खूंटी के कर्रा स्थित गोविंदपुर निवासी 22 वर्षीय मोहित मुंडा के रूप में की गई। तीनों वहां आठ महीने से कुक का काम कर रहे थे। तीनों के शव मंगलवार तक रांची लाए जाने की संभावना है।

