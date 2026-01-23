Hindustan Hindi News
गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स के 8 ठिकानों पर ED ने मारी रेड

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स के 8 ठिकानों पर ED ने मारी रेड

संक्षेप:

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। ये छापामारी दिल्ली और गोवा के ठिकानों पर हुई है।

Jan 23, 2026 10:44 am IST
गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स और अजय गुप्ता के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। इस मामले में ईडी ने दिल्ली और गोवा के कुल 8 ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें से 5 जगह दिल्ली की हैं, तो वहीं 3 ठिकाने गोवा के बताए गए हैं। इनमें लूथरा ब्रदर्स के घर भी शामिल हैं।

शेल कंपनी चलाने का है शक

ED की टीमें आज सुबह से एक्टिव मोड में हैं। उन्होंने एक साथ दिल्ली और गोवा के ठिकानों पर दबिश दी है। लूथरा ब्रदर्स के घरों की तलाशी ली जा रही है। ईडी को शक है कि इनके घर से शेल कंपनी चलाने से जुड़े अहम सबूत मिल सकते हैं।

वहीं गोवा के ठिकानों में क्लब से जुड़े ऑफिस एवं अन्य जगहों पर दबिश दी गई है, जहां से इनका वित्तीय लेन-देन होता था। एजेंसी का ध्यान ऐसे संदिग्ध सबूतों और कागजातों को एकट्ठा करना है, जो अवैध फंडिंग को जोड़ते हैं।

25 लोगों की जान और ईडी का छापा

अधिकारियों ने बातचीत में बताया- यह क्लब के गैर-कानूनी कामकाज और इसके प्रमोटरों की भूमिका से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच के लिए है। यह कार्रवाई गोवा में 6 दिसंबर, 2025 को हुए आग हादसे के बाद की गई है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी।

अधिकारी ने बताया, कहां हुई रेड

उन्होंने आगे कहा- दिल्ली और गोवा में 8-9 जगहों पर तलाशी ली जा रही है, जिसमें आउट्रम लेन्स (किंग्सवे कैंप), तत्वम विला, गुरुग्राम वगैरह की जगहें शामिल हैं। इसके साथ ही गोवा में उस समय के सरपंच रोशन रेडकर और पंचायत सेक्रेटरी रघुवीर बागकर की जगहें भी हैं, जिन पर गैर-कानूनी ट्रेड लाइसेंस और NOC जारी करने और उन्हें आसान बनाने का आरोप है।

कांड के बाद भाग गए थे थाइलैंड

आपको बताते चलें कि गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद लूथरा ब्रदर्स भारत से भाग गए थे। इसके बाद दोनों को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में लिया था। वहां से आने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच जारी है।

