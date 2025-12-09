Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
goa nightclub fire delhi joshi family 4 dead
भावना ने अपनी तीन बहनों और पति को जलते देखा...गोवा अग्निकांड में बुझा दिल्ली का परिवार

संक्षेप:

गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में दिल्ली के करावल नगर में रहने वाले उत्तराखंड मूल के जोशी परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें एक महिला की शादी की पहली सालगिरह तीन दिन बाद थी, जिसके बाद सोमवार को उनके शव दिल्ली लाए गए और निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

Dec 09, 2025 06:12 am IST Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मूलरूप से अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र के चार लोगों की भी मौत की पुष्टि हुई है। सभी दिल्ली के करावल नगर में रहते थे और गोवा घूमने गए थे। मृतकों में विनोद कबड़वाल और उनकी पत्नी की तीन बहनें- कमला, अनीता व सरोज शामिल हैं, जबकि विनोद की पत्नी भावना बच गईं।

पिछले हफ्ते गए थे

पिथौरागढ़ के गुरना क्षेत्र जमराड़ी सिमली निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह बीते सप्ताह ही बेंगलुरु से गोवा नौकरी करने पहुंचे थे। पेशे से कुक सुरेंद्र चार साल जर्मनी में भी काम कर चुके थे। वीजा संबंधी दिक्कत के चलते दोबारा विदेश नहीं जा पा रहे थे और फिलहाल यहीं कार्यरत थे। गोवा में हुए हादसे ने परिवार को अनहोनी में धकेल दिया। सुरेंद्र की तीन वर्ष पहले ही शादी हुई थी।

चार शव पहुंचने से परिवार में कोहराम

गोवा के नाइट क्लब में शनिवार रात लगी भीषण आग ने दिल्ली के जोशी परिवार के चार सदस्यों की जिंदगियों को छीन लिया। एक साथ चार मौतों से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। विनोद कुमार,  कमला जोशी, अनीता जोशी और सरोज जोशी के शव सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली लाए गए। बाद में नम आंखों से परिजनों ने चारों को निगमबोध घाट श्मशान घाट अंतिम संस्कार कर दिया गया।

एक साल पहले हुई थी अनीता की शादी

एक परिजन ने बताया कि पिछले साल 2024 में 11 दिसंबर को लखनऊ के रहने वाले विवेक जोशी से अनीता की शादी हुई थी। तीन दिन बाद उनकी शादी की पहली सालगिरह थी।

पड़ोसी बोले, बहुत ही मिलनसार थे विनोद

पड़ोसियों ने बताया कि गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर-15 स्थित लोराइज इमारत के फ्लैट में रहने वाले विनोद कुमार काफी मिलनसार थे। जानकारी के मुताबिक, विनोद पिछले दो साल से वसुंधरा में तीन मंजिला इमारत के दूसरे तल के फ्लैट में रहते थे। वहीं, तीनों सालियां दिल्ली के खजूरी इलाके में रहती थीं। सोमवार उनके फ्लैट पर ताला लगा मिला।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
