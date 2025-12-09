भावना ने अपनी तीन बहनों और पति को जलते देखा...गोवा अग्निकांड में बुझा दिल्ली का परिवार

संक्षेप: गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में दिल्ली के करावल नगर में रहने वाले उत्तराखंड मूल के जोशी परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें एक महिला की शादी की पहली सालगिरह तीन दिन बाद थी, जिसके बाद सोमवार को उनके शव दिल्ली लाए गए और निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

मूलरूप से अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र के चार लोगों की भी मौत की पुष्टि हुई है। सभी दिल्ली के करावल नगर में रहते थे और गोवा घूमने गए थे। मृतकों में विनोद कबड़वाल और उनकी पत्नी की तीन बहनें- कमला, अनीता व सरोज शामिल हैं, जबकि विनोद की पत्नी भावना बच गईं।

पिछले हफ्ते गए थे पिथौरागढ़ के गुरना क्षेत्र जमराड़ी सिमली निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह बीते सप्ताह ही बेंगलुरु से गोवा नौकरी करने पहुंचे थे। पेशे से कुक सुरेंद्र चार साल जर्मनी में भी काम कर चुके थे। वीजा संबंधी दिक्कत के चलते दोबारा विदेश नहीं जा पा रहे थे और फिलहाल यहीं कार्यरत थे। गोवा में हुए हादसे ने परिवार को अनहोनी में धकेल दिया। सुरेंद्र की तीन वर्ष पहले ही शादी हुई थी।

चार शव पहुंचने से परिवार में कोहराम गोवा के नाइट क्लब में शनिवार रात लगी भीषण आग ने दिल्ली के जोशी परिवार के चार सदस्यों की जिंदगियों को छीन लिया। एक साथ चार मौतों से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। विनोद कुमार, कमला जोशी, अनीता जोशी और सरोज जोशी के शव सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली लाए गए। बाद में नम आंखों से परिजनों ने चारों को निगमबोध घाट श्मशान घाट अंतिम संस्कार कर दिया गया।

एक साल पहले हुई थी अनीता की शादी एक परिजन ने बताया कि पिछले साल 2024 में 11 दिसंबर को लखनऊ के रहने वाले विवेक जोशी से अनीता की शादी हुई थी। तीन दिन बाद उनकी शादी की पहली सालगिरह थी।