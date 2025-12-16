Hindustan Hindi News
गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स लाए गए दिल्ली, 25 लोगों की मौत के बाद भागे थे थाइलैंड

संक्षेप:

Dec 16, 2025 02:21 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। 6 दिसंबर को नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत के बाद ये दोनों थाइलैंड भाग गए थे।

गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिक हैं। आग की घटना के तुरंत बाद वे थाईलैंड के फुकेट चले गए थे। उनके खिलाफ ‘इंटरपोल’ का ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया गया था।

भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड के प्राधिकारियों ने 11 दिसंबर को फुकेट में लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिया। भारतीय मिशन इस मामले में थाइलैंड सरकार के लगातार संपर्क में है।

ऑनलाइन शेयर कई वीडियो में लूथरा बंधुओं को थाइलैंड से रवाना होने से पहले बैंकॉक हवाई अड्डे पर देखा गया। उनके भारत पहुंचने पर उन्हें भारतीय प्राधिकारियों को सौंप दिया गया ताकि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। गोवा पुलिस आग लगने की इस घटना के संबंध में पहले ही पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

