आदमी तो अच्छा है, लेकिन रात 2 बजे.... गोवा अग्निकांड में पकड़े गए भरत पर पड़ोसी क्या बोले

आदमी तो अच्छा है, लेकिन रात 2 बजे.... गोवा अग्निकांड में पकड़े गए भरत पर पड़ोसी क्या बोले

संक्षेप:

Goa Night Club Fire: गोवा नाइट क्लब फायर घटना में दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से भरत नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। गोवा पुलिस उसे अपने साथ ले गई। आरोपी के पड़ोसियों का कहना है कि वै हैरान हैं कि गोवा का उनके पड़ोसी से कोई लिंक है।

Dec 08, 2025 02:04 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Goa Night Club Fire: गोवा के अरपोरा क्षेत्र में नाइट क्लब में हुए गंभीर अग्निकांड के मामले में दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से एक गिरफ्तारी हुई है। गोवा नाइट क्लब फायर मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी है। गोवा पुलिस आरोपी भरत को गोवा लेकर गई है। भरत उस नाइट क्लब का केयरटेकर बताया जा रहा है। गोवा भीषण अग्निकांड में 25 लोग जिंदा जल गए। भरत के पड़ोसियों ने हैरानी जताई कि उन्हें अंदाजा नहीं कि उसका गोवा से कोई लिंक है, क्योंकि वे करीब 15 साल से हमारे पड़ोसी हैं।

पड़ोसियों से जब भरत को लेकर सवाल किए गए, तो उन्होंने हैरानी जताई कि गोवा अग्निकांड से उसका लिंक है। एएनआई से बातचीत में उनका कहना था कि वह लगभग 15 साल से हमारे पड़ोसी हैं। आदमी बहुत अच्छा है। हमेशा प्यार से ही बातें करता था। हमें कुछ नहीं पता। गोवा के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। भरत के पड़ोसियों ने बताया कि भरत यहां अपनी पत्नी और दो बच्चों (लड़का और लड़की) के साथ रहता था। कल जब पुलिस आई, हमें नहीं पता कि पुलिस उन्हें ले गई है या वे परिवार के साथ कहीं छुट्टी पर गए हैं।

रात 2 बजे भी आते थे, इसलिए पता नहीं चला...

पड़ोसी ने बताया कि गोवा का तो हमें नहीं पता, लेकिन अक्सर फैमिली के साथ वो बाहर जाते थे। वो काम वाला आदमी है, इसलिए ज्यादा बात तो नहीं होती थी। कभी रात 12 बजे आए, कभी रात 2 बजे भी आते थे। हमारे साथ वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। भरत के साथ बातचीत में कभी पता नहीं चला कि वो गोवा में काम करते हैं।

गोवा पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित आरोपियों और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। घटना में कई लोगों की जान गई थी और यह आग रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण फैल गई थी।

नाइट क्लबों के लिए नई एसओपी

गोवा अग्निकांड से सबक लेते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने देर रात चलने वाले क्लब, रेस्टोरेंट के लिए नई एसओपी जारी की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि राज्य में नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट संचालक अब फायर सेफ्टी और सुरक्षा नियमों का पालन सख्ती से करें।

