इंसाफ चाहिए, पैसे नहीं... गोवा नाइटक्लब में 3 बहनों और पति को खोने वाली महिला का दर्द

संक्षेप: गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी भीषण आग में दिल्ली के चार बहनों समेत 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद लापरवाही की बात सामने आई है और क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लुथरा को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है।

गोवा के अरपोरा स्थित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में 6 दिसंबर 2025 की रात भयानक आग लग गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। आग शुरू में छोटी थी, लेकिन सेकंडों में पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दिल्ली के भी कुछ परिवार उजड़ गए। पीड़ित परिवार क्लब के मालिकों की गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिवार की खुशियां जलकर हुई राख दिल्ली से गोवा छुट्टियां मनाने आईं चार बहनें और उनका परिवार इस हादसे का शिकार हुआ। लंबे समय बाद उन्होंने ट्रिप प्लान की थी। बच्चे बड़े हो गए थे, इसलिए थोड़ा आराम करने का मौका मिला। विनोद कुमार महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए साथ आए थे। क्लब में सब मजा ले रहे थे। बेली डांसिंग प्रोग्राम चल रहा था। तभी इलेक्ट्रिक पायरो गन से चिंगारी उड़ी और आग लग गई। घास की छत, शराब के स्टॉक और कम एग्जिट दरवाजों की वजह से आग तेजी से फैली। 300 वर्ग मीटर के क्लब में सब कुछ मिनटों में जल गया।

भावना जोशी खुद क्लब में थीं। वे चोटों के साथ बच निकलीं, लेकिन उनके पति विनोद कुमार (43) और तीन बहनें कमला जोशी (42), अनीता जोशी (41) और सरोज जोशी (39) आग में फंसकर मर गईं। दिल्ली के करावल नगर में घर पर भवना ने बताया, "सब नॉर्मल था। अचानक छोटी आग लगी, लेकिन काबू नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे अपने कैसे फंस गए।"

'चार बच्चों को एक साथ खो दिया' भावना की बुजुर्ग मां मीना ने कहा, "मैंने अपनी चार बच्चों को खो दिया। इस उम्र में इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? सब कुछ उस आग में खत्म हो गया।"

कमला के पति नवीन ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "कई क्लबों में नियम नहीं मानते। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये हादसा दोबारा न हो। आज हमारा परिवार प्रभावित हुआ, कल किसी और का हो सकता है।"

'न्याय चाहिए, पैसे नहीं' गोवा कलेक्टर ऑफिस से फोन आ रहे हैं। वे दो लाख रुपये की मदद की बात कर बैंक डिटेल्स मांग रहे हैं। भावना ने कहा, "क्या दो लाख से मेरे परिवार वाले वापस आ जाएंगे? हम भिखारी नहीं हैं। हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। दोषियों को सजा मिले। बेल या जुर्माने से वे बच न सकें।"

जांच में बड़े खुलासे जांच से पता चला कि क्लब में सुरक्षा के गंभीर लापरवाही थी। एग्जिट कम थे, फायर सेफ्टी नहीं थी। पायरो गन का इस्तेमाल भी खतरनाक साबित हुआ। हादसे में 20 स्टाफ और 5 टूरिस्ट मारे गए। ज्यादातर मौतें धुएं से घुटने की वजह से हुईं। मजिस्ट्रियल जांच भी चल रही है। जिन अधिकारियों ने क्लब को परमिशन दी, उन्हें तलब किया गया है।