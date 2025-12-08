Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGoa Fire Horror Delhi Man Died while rescue 3 Sister In Law
पहले पत्नी को बचाया, फिर तीनों सालियों को…; गोवा अग्निकांड में कैसे हुई एक परिवार के चार लोगों की मौत

पहले पत्नी को बचाया, फिर तीनों सालियों को…; गोवा अग्निकांड में कैसे हुई एक परिवार के चार लोगों की मौत

संक्षेप:

गोवा के क्लब में आग से जान गंवाने वालों में गाजियाबाद के विनोद भी शामिल हैं। अपनी पत्नी की जान बचाने के बाद वह दिल्ली में रहने वाली अपनी तीन सालियों को बचाने क्लब के अंदर गए थे और इस दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी।

Dec 08, 2025 08:59 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

गोवा के क्लब में आग से जान गंवाने वालों में गाजियाबाद के विनोद भी शामिल हैं। अपनी पत्नी की जान बचाने के बाद वह दिल्ली में रहने वाली अपनी तीन सालियों को बचाने क्लब के अंदर गए थे और इस दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तीनों सालियों की भी मौत हो गई थी। वसुंधरा सेक्टर 15 स्थित लोराइज इमारत के फ्लैट में रहने वाले विनोद कुमार व्यवहारकुशल थे। फिलहाल इस घर पर ताला लगा हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोवा में शनिवार रात एक क्लब में भीषण आग लग गई थी। इसमें मरने वाले 25 लोगों में वसुंधरा निवासी विनोद कुमार भी शामिल हैं। विनोद अपनी पत्नी भावना जोशी और साली सरोज जोशी, अनीता जोशी और कमला जोशी के साथ क्लब में गए थे। आग लगने पर वह पत्नी को क्लब के बाहर लेकर आ गए थे। इसके बाद तीनों सालियों को बचाने गए थे। सालियों को बचाने के दौरान उन्होंने जान गंवा दी थी। तीनों सालियों की भी जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी।

विनोद पिछले दो साल से वसुंधरा में तीन मंजिला इमारत के दूसरे तल के फ्लैट में रहते थे। तीनों सालियां दिल्ली के खजूरी इलाके में रहती थीं। सोमवार को हिन्दुस्तान की टीम यहां पहुंची तो उनके फ्लैट पर ताला लगा मिला। पड़ोसियों ने बताया कि बेटी तीसरी कक्षा में पढ़ती है और बेटा आठवीं कक्षा का छात्र है। घूमने के लिए वह यहां से पहले दिल्ली गए थे। इसके बाद गोवा रवाना हुए थे। इस दौरान दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के साथ यहां रुके हुए थे। हादसे के बारे में रविवार को ही परिजनों को पता चला था। रात के समय ही परिजन बच्चों को लेकर दिल्ली के खजूरी इलाके में स्थित अपने दूसरे घर चले गए हैं। कुछ परिजन विनोद और उनकी तीनों सालियों के शव लेने के लिए गोवा पहुंचे हैं।

पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बताया कि विनोद ने जान पर खेलकर अपनी पत्नी भावना को बचाया और तीनों सालियों को भी बचाने के लिए अपनी जान लगा दी। हादसे के बारे में सुनने के बाद से ही आसपास के लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अभी भी उन्हें हादसे का यकीन नहीं हो पा रहा है। एक अन्य पड़ोसी का कहना था कि विनोद बेहद व्यवहारकुशल थे और आते-जाते मिलने पर हमेशा हाल-चाल के बारे में पूछते थे। परिवार के लोगों ने बताया है कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया जाएगा।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।