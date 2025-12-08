पहले पत्नी को बचाया, फिर तीनों सालियों को…; गोवा अग्निकांड में कैसे हुई एक परिवार के चार लोगों की मौत

संक्षेप: गोवा के क्लब में आग से जान गंवाने वालों में गाजियाबाद के विनोद भी शामिल हैं। अपनी पत्नी की जान बचाने के बाद वह दिल्ली में रहने वाली अपनी तीन सालियों को बचाने क्लब के अंदर गए थे और इस दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी।

गोवा के क्लब में आग से जान गंवाने वालों में गाजियाबाद के विनोद भी शामिल हैं। अपनी पत्नी की जान बचाने के बाद वह दिल्ली में रहने वाली अपनी तीन सालियों को बचाने क्लब के अंदर गए थे और इस दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तीनों सालियों की भी मौत हो गई थी। वसुंधरा सेक्टर 15 स्थित लोराइज इमारत के फ्लैट में रहने वाले विनोद कुमार व्यवहारकुशल थे। फिलहाल इस घर पर ताला लगा हुआ है।

गोवा में शनिवार रात एक क्लब में भीषण आग लग गई थी। इसमें मरने वाले 25 लोगों में वसुंधरा निवासी विनोद कुमार भी शामिल हैं। विनोद अपनी पत्नी भावना जोशी और साली सरोज जोशी, अनीता जोशी और कमला जोशी के साथ क्लब में गए थे। आग लगने पर वह पत्नी को क्लब के बाहर लेकर आ गए थे। इसके बाद तीनों सालियों को बचाने गए थे। सालियों को बचाने के दौरान उन्होंने जान गंवा दी थी। तीनों सालियों की भी जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी।

विनोद पिछले दो साल से वसुंधरा में तीन मंजिला इमारत के दूसरे तल के फ्लैट में रहते थे। तीनों सालियां दिल्ली के खजूरी इलाके में रहती थीं। सोमवार को हिन्दुस्तान की टीम यहां पहुंची तो उनके फ्लैट पर ताला लगा मिला। पड़ोसियों ने बताया कि बेटी तीसरी कक्षा में पढ़ती है और बेटा आठवीं कक्षा का छात्र है। घूमने के लिए वह यहां से पहले दिल्ली गए थे। इसके बाद गोवा रवाना हुए थे। इस दौरान दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के साथ यहां रुके हुए थे। हादसे के बारे में रविवार को ही परिजनों को पता चला था। रात के समय ही परिजन बच्चों को लेकर दिल्ली के खजूरी इलाके में स्थित अपने दूसरे घर चले गए हैं। कुछ परिजन विनोद और उनकी तीनों सालियों के शव लेने के लिए गोवा पहुंचे हैं।