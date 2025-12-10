Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsGoa club fire: Which mobile phone did the Luthra brothers use during their escape?
गोवा क्लब आग: लूथरा भाइयों ने भागने के दौरान किस मोबाइल फोन का किया था इस्तेमाल? खुल गया राज

संक्षेप:

गोवा नाइट क्लब में लगी आग की जांच जारी है। लूथरा भाइयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन के बारे में नए खुलासे हुए हैं। जानिए सौरभ और गौरव लूथरा द्वारा इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड किसका था?

Dec 10, 2025 11:14 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गोवा नाइट क्लब में लगी आग की जांच जारी है। लूथरा भाइयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन के बारे में नए खुलासे हुए हैं। सौरभ और गौरव लूथरा द्वारा इस्तेमाल किया गया SIM कार्ड राम हरि सिंह के नाम पर जारी किया गया था, जो परिवार द्वारा काम करने वाला एक पूर्व ड्राइवर था। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि देश छोड़कर भागने से पहले उनके पास लग्जरी कारें थीं, जो अब गायब हो गई हैं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक टीम बुधवार को मोबाइल नंबर से जुड़े पते पर गई और पाया कि हरि सिंह वहां मौजूद नहीं थे। बाद में फोन पर बात करने पर, सिंह ने कन्फ़र्म किया कि उसने दो साल तक सौरभ लूथरा के लिए ड्राइवर का काम किया था। इसके बाद 2020 में COVID-19 लॉकडाउन लगने पर उसे नौकरी से नहीं निकाल दिया गया था। उसने बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसे कभी वापस नहीं बुलाया गया। सिंह ने आगे कहा कि उसका लूथरा परिवार से पाँच साल से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था और उसे पता नहीं था कि उसके नाम पर कोई SIM कार्ड है।

इन्वेस्टिगेटर्स को परिवार की गाड़ियों के बारे में भी गड़बड़ियाँ मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक, लूथरा भाइयों के पास 2020 तक तीन कारें थीं। भागने से पहले, उनके पास कथित तौर पर चार से ज़्यादा लग्ज़री गाड़ियाँ थीं। ये सभी गाड़ियाँ अब गायब हैं। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि क्या थाईलैंड जाने से पहले कारों को जानबूझकर हटाया गया था।

गोवा में परिवार का बड़ा आलीशान घर है। दो साल पहले करोड़ों की लागत से बना घर, नाइट क्लब में आग लगने के बाद से वीरान पड़ा है। जानकारी के मुताबिक, घर के अंदर सिर्फ़ एक कुत्ता मिला है। बाकी के लोग फरार हैं। आपको बताते चलें कि लूथरा बंधुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

अदालत ने गोवा अधिकारियों से जवाब तलब किया और सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी। दोनों भाइयों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस अब भी सक्रिय है। आरोपी भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने गोवा पुलिस से जवाब तलब किया और अगली सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए तय कर दी। दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत मांगी है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए।

