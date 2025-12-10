गोवा नाइट क्लब का तीसरा मालिक दिल्ली से गिरफ्तार, बोला- मैं बस पार्टनर हूं

संक्षेप: गोवा के क्लब में लगी भीषण आग मामले में गोवा पुलिस ने मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि क्लब के दोनों मालिक थाईलैंड भाग गए हैं, जिनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।

गोवा के पॉश क्लब 'बिर्च बाय रोमियो लेन' में लगी भीषण आग ने 25 जिंदगियां छीन लीं। इस क्लब के मालिक के पार्टनर अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वहीं क्लब के दोनों मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए हैं। इंटरपोल ने इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है।

दिल्ली में धर लिया तीसरा पार्टनर मंगलवार को गोवा पुलिस ने दिल्ली में अजय गुप्ता को हिरासत में ले लिया। ये शख्स लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर है। अब पूछताछ में कई राज खुलने की उम्मीद है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजय ने बताया कि वो केवल लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर है।

सूत्रों के मुताबिक, आग लगते ही दोनों भाई रातों-रात दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 पकड़कर सुबह 5:30 बजे फुकेट भाग निकले। गोवा पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची, घर-ऑफिस छान मारा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मजबूरन दरवाजे पर नोटिस चिपकाकर लौटना पड़ा। उसी शाम 7 दिसंबर को इमीग्रेशन ब्यूरो ने दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया।

पासपोर्ट जब्त करने की तलवार लटकी दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने दोनों भाइयों को नोटिस थमा दिया है। जवाब नहीं आया तो दोनों का पासपोर्ट कुर्क किया जाएगा। आमतौर पर ब्लू कॉर्नर नोटिस में एक हफ्ता लगता है, लेकिन इस बार केंद्रीय एजेंसियों की मदद से महज दो दिन में नोटिस जारी हो गया।

इस मामले में अब तक पुलिस पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और कर्मचारी भारत कोहली शामिल हैं।