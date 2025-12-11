Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsGoa Club Fire Survivor Breaks Down claims Those 25 Lives Could Have Been Saved who lost her husband and sisters
बच जाती उन 25 लोगों की जान, अगर... गोवा क्लब में पति और बहनों को खोने वाली सर्वाइवर रो पड़ी

संक्षेप:

गोवा नाइट क्लब में अपने पति और तीन बहनों को खोने वाली सर्वाइवर भावना जोशी का दावा है कि पहले छोटी की चिंगारी थी, अगर समय पर आग बुझा ली जाती तो इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती।

Dec 11, 2025 01:27 pm ISTGaurav Kala एएनआई, नई दिल्ली
share

गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब के मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। इस भयावह त्रासदी में 25 लोग जिंदा जल गए थे। इस भयावह मंजर से बच निकलने वाले सर्वाइवर अभी भी सदमे से उबर रहे हैं। इन्हीं में एक दिल्ली की भावना जोशी हैं। उन्होंने अपने पति और तीन बहनों को इस अग्निकांड में खो दिया। उस मंजर को याद करते हुए वो भावुक हो गईं। उन्होंने दावा किया कि हादसा एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ था। अगर उसी वक्त आग कंट्रोल हो जाती तो इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती।

भावना जोशी ने कहा, “किसी ने भी आग बुझाने का प्रयास नहीं किया। क्लब में सिर्फ एक ही एंट्री-एग्जिट था। लोग किचन की ओर भागे, लेकिन वहां भी कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। धुएं से कई लोगों की मौत हुई, इनमें मेरे पति और मेरी एक बहन भी थे। दो अन्य बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीसरी डिग्री के बर्न्स आए हैं। फायर ब्रिगेड 40 मिनट बाद पहुंची।"

गोवा नाइट क्लब हादसे की सर्वाइवर भावना

भावना ने आगे कहा कि क्लब के अंदर उस वक्त करीब 200–250 लोग अंदर फंसे थे और धुआं इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अवैध और बिना सुरक्षा उपायों के चल रहे ऐसे क्लब और रेस्टोरेंट्स को तुरंत बंद करना चाहिए और इनके मालिकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे वो मंजर

भावना आगे कहती हैं कि हमनें अपना दिन यादगार बनाना चाहते थे, लेकिन यह ऐसा हादसा है जिसे मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने आगे कहा कि हम सिर्फ 15 मिनट ही वहां रहे। आग सबसे पहले मेरे पति ने देखी। उन्होंने स्टाफ को बताया, लेकिन वो ही नहीं बच सके। अंदर फंसे लोगों को बचाने की किसी ने कोशिश नहीं की। सब तमाशा देखते रहे।

लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट से लग चुका झटका

इससे पहले बुधवार को लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की रोहिणी अदालत में अग्रिम जमानत याचिका डाली थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। याचिका में लूथरा ब्रदर्स की तरफ से याचिका में कहा गया था कि इस घटना से उनका कुछ लेना-देना नहीं हैं। उन्होने खुद को पीड़ित बताते हुए दावा किया उन पर लगे आरोप निराधार हैं।

