25 मौतों के बाद क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, दिल्ली-NCR से UP-गोवा तक चला रहे 'रोमियो लेन'

संक्षेप: गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड की वजह से 25 मौतों के बाद 'रोमियो लेन' के मालिक सौरभ लूथरा ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए हर संभव मदद की बात कही है।

गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड की वजह से 25 मौतों के बाद 'रोमियो लेन' के मालिक सौरभ लूथरा ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए मदद की बात कही है। दिल्ली से कारोबार की शुरुआत करने वाले लूथरा ने एनसीआर के अलावा लखनऊ से गोवा तक 'रोमियो लेन' चेन की शुरुआत की थी और कुछ ही सालों में क्लब कारोबार में तेजी से तरक्की की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हादसे के करीब 34 घंटे बाद लूथरा ने इंस्टाग्राम के जरिए दुख जाहिर किया। उन्होंने एक स्टोरी में लिखा, ‘मैनेजमेंट गहरा शोक व्यक्त करता है और बर्च में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हुई जान-माल की क्षति पर अत्यंत व्यथित है। इस अपूरणीय दुख और अत्यधिक संकट की घड़ी में प्रबंधन दिवंगतों के परिजनों और घायलों के साथ पूर्ण एकजुटता के साथ खड़ा है और सच्चे मन से अपनी हार्दिक संवेदनाए व्यक्त करता है।’

सौरभ ने आगे कहा, ‘मैनेजमेंट यह भी आश्वस्त करता है कि वह शोक-संतप्त और प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव सहायता, सहयोग और समर्थन प्रदान करेगा, ताकि वे इस अत्यंत पीड़ादायक और कठिन समय से गुजर सकें।’

उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में शनिवार रात आग लग गई थी। इस घटना में पांच पर्यटक और स्टाफ समेत 25 लोग मारे गए। सौरभ लूथरा इस क्लब के मालिक हैं। गोवा के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ, लखनऊ समेत देश के कई प्रमुख शहरों में 'रोमियो लेन' चेन के कई रेस्टोरेंट और बार हैं। रेस्तरां चेन की वेबसाइट पर बताया गया है कि सौरभ लूथरा गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर थे और अब रेस्टोरेंट कारोबारी हैं। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में सौरभ ने कुछ ही सालों में अच्छा पैसा और नाम कमाया है।