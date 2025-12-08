Hindustan Hindi News
25 मौतों के बाद क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, दिल्ली-NCR से UP-गोवा तक चला रहे 'रोमियो लेन'

संक्षेप:

गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड की वजह से 25 मौतों के बाद 'रोमियो लेन' के मालिक सौरभ लूथरा ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए हर संभव मदद की बात कही है।

Dec 08, 2025 12:58 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड की वजह से 25 मौतों के बाद 'रोमियो लेन' के मालिक सौरभ लूथरा ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए मदद की बात कही है। दिल्ली से कारोबार की शुरुआत करने वाले लूथरा ने एनसीआर के अलावा लखनऊ से गोवा तक 'रोमियो लेन' चेन की शुरुआत की थी और कुछ ही सालों में क्लब कारोबार में तेजी से तरक्की की।

हादसे के करीब 34 घंटे बाद लूथरा ने इंस्टाग्राम के जरिए दुख जाहिर किया। उन्होंने एक स्टोरी में लिखा, ‘मैनेजमेंट गहरा शोक व्यक्त करता है और बर्च में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हुई जान-माल की क्षति पर अत्यंत व्यथित है। इस अपूरणीय दुख और अत्यधिक संकट की घड़ी में प्रबंधन दिवंगतों के परिजनों और घायलों के साथ पूर्ण एकजुटता के साथ खड़ा है और सच्चे मन से अपनी हार्दिक संवेदनाए व्यक्त करता है।’

सौरभ ने आगे कहा, ‘मैनेजमेंट यह भी आश्वस्त करता है कि वह शोक-संतप्त और प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव सहायता, सहयोग और समर्थन प्रदान करेगा, ताकि वे इस अत्यंत पीड़ादायक और कठिन समय से गुजर सकें।’

उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में शनिवार रात आग लग गई थी। इस घटना में पांच पर्यटक और स्टाफ समेत 25 लोग मारे गए। सौरभ लूथरा इस क्लब के मालिक हैं। गोवा के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ, लखनऊ समेत देश के कई प्रमुख शहरों में 'रोमियो लेन' चेन के कई रेस्टोरेंट और बार हैं। रेस्तरां चेन की वेबसाइट पर बताया गया है कि सौरभ लूथरा गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर थे और अब रेस्टोरेंट कारोबारी हैं। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में सौरभ ने कुछ ही सालों में अच्छा पैसा और नाम कमाया है।

सौरभ लूथरा को तलाश रही पुलिस

कंपनी के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ गोवा में केस दर्ज किया गया है। दोनों की धरपकड़ के गोवा पुलिस की एक टीम दिल्ली में है। गोवा की अंजुना पुलिस ने क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजीव सिंघानिया और गेट प्रबंधक रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को कहा कि राज्य पुलिस की एक टीम लूथरा परिवार की तलाश में दिल्ली रवाना हो गई है। उन्होंने कहा कि आग लगने के मामले में दोनों प्रवर्तकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
