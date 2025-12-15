गोवा क्लब आग: लूथरा ब्रदर्स को कल लाया जाएगा दिल्ली, कोर्ट में कल ही पेशी; फिर...

संक्षेप: गोवा अग्नि कांड के मुख्य आरोपी सह-मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को कल भारत वापस लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि दोनों को कल मंगलवार को दिल्ली के कोर्ट में पेश किया जाएगा।

गोवा के जिस नाइटक्लब में छह दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी, उसके मुख्य आरोपी सह-मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को कल भारत वापस लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि दोनों को कल मंगलवार को दिल्ली के कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानिए इसके बाद क्या होगा?

कोर्ट में पेशी के बाद क्या होगा? दोनों मुख्य आरोपी कल दिल्ली एयरपोर्ट वापस लाए जाएंगे। इसके बाद एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार करके दिल्ली कोर्ट में पेश किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, आज शाम तक गोवा पुलिस दिल्ली पहुंच जाएगी। इसके बाद गोवा पुलिस दोनों आरोपी भाइयों को ट्रांजिट रिमांड पर लेगी और गोवा लेकर जाएगी। क्योंकि, दोनों भाइयों के खिलाफ गोवा में नामजद एफआईआर दर्ज है।

लीगल दस्तावेजों से थाइलैंड गए, लेकिन… लूथरा ब्रदर यात्रा से जुड़े लीगल दस्तावेजों के जरिए थाईलैंड गए थे, लेकिन बाद में भारतीय अधिकारियों ने इसे रद्द कर दिया। यानी इन लोगों के पास थाइलैंड में रहने के वैध दस्तावेज नहीं बचे थे। वहीं गोवा पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ इंटरपोल और सीबीआई की मदद से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराया था। इसके बाद दोनों की भारत वापसी तेज हो सकी।