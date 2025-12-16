लूथरा ब्रदर्स आज लाए जाएंगे दिल्ली, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद भागे थे थाईलैंड

संक्षेप: गोवा में ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा। नाइटक्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे।

गोवा में ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा। भारत डिपोर्ट किए जाने से पहले दोनों भाइयों को थाईलैंड कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोवा के नाइटक्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे।

गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के बिजनेसमैन सौरभ और गौरव लूथरा जो उत्तरी गोवा में अपने नाइटक्लब में आग लगने के कुछ घंटे बाद थाईलैंड भाग गए थे, उन्हें मंगलवार को दिल्ली वापस लाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि गोवा पुलिस दोनों भाइयों की कस्टडी लेने के लिए एक टीम दिल्ली भेज रही है।

भारत सरकार के अनुरोध पर पिछले हफ्ते थाईलैंड पुलिस ने दोनों लूथरा ब्रदर्स को फुकेट में उनके होटल से हिरासत में लिया था। भारत सरकार ने उनके पासपोर्ट रद्द कर इंटरपोल के जरिये ब्लू नोटिस जारी किया है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को बैंकॉक से भारत डिपोर्ट किए जाने के बाद उन्हें लूथरा भाइयों की कस्टडी लेने के लिए तैयार रहने को कहा गया था।अधिकारी ने बताया कि लूथरा भाइयों को ट्रांजिट रिमांड के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, "गोवा पुलिस की एक टीम आज रात दिल्ली के लिए रवाना होगी और जब वे दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उनकी कस्टडी लेने के लिए वहां मौजूद रहेगी।"

पिछले रविवार को दर्ज की गई एफआईआर में लूथरा ब्रदर्स पर बीएनएस की धारा 105 (हत्या न होने वाली गैर-इरादतन हत्या), 125(a) और (b) (जान और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), और 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के साथ लापरवाही भरा आचरण) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि लूथरा परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लीगल टीम थाईलैंड गई है और उसने भाइयों से इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में मुलाकात की, जहां उन्हें रखा गया है।