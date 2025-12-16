Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGoa club fire case Luthra brothers who ran Thailand deported to India
लूथरा ब्रदर्स आज लाए जाएंगे दिल्ली, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद भागे थे थाईलैंड

लूथरा ब्रदर्स आज लाए जाएंगे दिल्ली, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद भागे थे थाईलैंड

संक्षेप:

गोवा में ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा। नाइटक्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे।

Dec 16, 2025 09:23 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, पणजी/नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

गोवा में ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा। भारत डिपोर्ट किए जाने से पहले दोनों भाइयों को थाईलैंड कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोवा के नाइटक्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के बिजनेसमैन सौरभ और गौरव लूथरा जो उत्तरी गोवा में अपने नाइटक्लब में आग लगने के कुछ घंटे बाद थाईलैंड भाग गए थे, उन्हें मंगलवार को दिल्ली वापस लाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि गोवा पुलिस दोनों भाइयों की कस्टडी लेने के लिए एक टीम दिल्ली भेज रही है।

भारत सरकार के अनुरोध पर पिछले हफ्ते थाईलैंड पुलिस ने दोनों लूथरा ब्रदर्स को फुकेट में उनके होटल से हिरासत में लिया था। भारत सरकार ने उनके पासपोर्ट रद्द कर इंटरपोल के जरिये ब्लू नोटिस जारी किया है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को बैंकॉक से भारत डिपोर्ट किए जाने के बाद उन्हें लूथरा भाइयों की कस्टडी लेने के लिए तैयार रहने को कहा गया था।अधिकारी ने बताया कि लूथरा भाइयों को ट्रांजिट रिमांड के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, "गोवा पुलिस की एक टीम आज रात दिल्ली के लिए रवाना होगी और जब वे दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उनकी कस्टडी लेने के लिए वहां मौजूद रहेगी।"

पिछले रविवार को दर्ज की गई एफआईआर में लूथरा ब्रदर्स पर बीएनएस की धारा 105 (हत्या न होने वाली गैर-इरादतन हत्या), 125(a) और (b) (जान और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), और 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के साथ लापरवाही भरा आचरण) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि लूथरा परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लीगल टीम थाईलैंड गई है और उसने भाइयों से इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में मुलाकात की, जहां उन्हें रखा गया है।

भारत डिपोर्ट किए जाने से पहले दोनों भाइयों को थाईलैंड कोर्ट में पेश किया जाएगा। भारतीय दूतावास ने उनके पासपोर्ट पहले जब्त किए जाने और बाद में विदेश मंत्रालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद दोनों को इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Goa News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।