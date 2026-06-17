संजय सिंह का दावा- 10% मुसलमान, 90% हिंदुओं के घर टूटे, बोले- बुलडोजर प्रकोप टूर करने काशी-अयोध्या जाइए
AAP MP Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि देश में उजाड़े गए घरों में 90% हिंदुओं के हैं। उन्होंने काशी और अयोध्या में हजारों घर व मंदिर तोड़े जाने का आरोप लगाया और इसे देखने के लिए 'बुलडोजर प्रकोप टूर' की सलाह दी।
AAP MP Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुलडोजर एक्शन और राजनीतिक नेताओं की भाषा को लेकर केंद्र और भाजपा पर निशाना साधा है। सांसद संजय सिंह ने बुलडोजर एक्शन और नेताओं की अमर्यादित भाषा शैली को लेकर कहा- “देश में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। इसमें लोगों को भी मजा आता है।” उन्होंने दावा करते हुए कहा- “देश में 90% घर हिंदुओं के उजाड़े गए हैं। जबकि 10% मुसलमानों के।” संजय सिंह ने सलाह देते हुए कहा- “आप एक बुलडोजर प्रकोप टूर बनाइए। आप काशी जाइए। आप अयोध्या जाइए। वहां जाकर देखिए हजारों हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं।” आइए जानते हैं संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा।
देश में एक नया खेल शुरू हो गया है
संजय सिंह ने स्वतंत्र पत्रकार प्रभाकर मिश्रा से बातचीत में कहा- “देश में एक नया खेल शुरू हो गया है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उखाड़ देंगे। निपटा देंगे। एनकाउंटर करा देंगे। गोली चला देंगे। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। इसमें लोगों को मजा भी आता है। जो मजा लेते रहते हैं, फिर उन्हें सजा भी मिल जाती है।”
मुसलमानों के घर बुलडोजर चलता है, तो लड्डू बांटो
हिंदु-मुसलमान पर हुए बुलडोजर एक्शन पर बात करते हुए कहा- "चार मुसलमानों के घर बुलडोजर चलता है तो लड्डू बांटो। रहीम को निपटा दिया। मकसूद को निपटा दिया। इरफान को निपटा दिया। लड्डू बटता रहता है और पता चलता है कि बुलडोजर रमेश के घर पहुंच जाता है। पहुंच गया श्याम के घर। फिर कहते हैं कि बहुत प्रताड़ित हुआ।"
बुलडोजर प्रकोप टूर करने काशी-अयोध्या जाइए
संजय सिंह ने आगे कहा- "आप मेरी बात का यकीन मत कीजिए। आप काशी जाइए। मैं देश के हिंदुओं को कहता हूं काशी जाइए। बुलडोजर के प्रकोप का दर्शन करना है, तो आप काशी जाइए, प्रधानमंत्री के क्षेत्र। वहां एक टूर बनाइए- बुलडोजर प्रकोप टूर। उस टूर में आप काशी देखिए। हजारों हिंदुओं के घर तोड़े गए। सैकड़ों पुरातन मंदिर तोड़े गए। आप अयोध्या जाइए, बुलडोजर प्रकोप टूर करिए वहां जाकर।
हिंदुस्तान में 90% हिंदुओं के घर उजाड़े गए
"हजारों हिंदुओं के घर तोड़े गए। तुम ठीक तो हिंदुओं को कर रहे हो, लेकिन मुसलमानों के नाम पर मजा ले लेते हो। मौज आ गई। इस मौज वाले खेल से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को होता है।" आप सांसद ने आगे कहा- मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर पूरे हिंदु्स्तान का आंकड़ा पेश किया जाए कि कितनें हिंदुओं के घर उजाड़े गए, कितने मुसलमानों के उजाड़े गए। 10% मुसलमान मिलेगा। 90% हिंदु मिलेगा।
दिल्ली में भी बुलडोजर, सब अडानी को दे देंगे
यूपी की बात करने के बाद संजय सिंह ने दिल्ली का जिक्र करते हुए कहा- "दिल्ली में बताता हूं आपको। मद्रासी कैंप में सारे हिंदुओं को जमींदोज कर दिया गया। 60-70 साल पुराने घर थे। शालीमार बाग में पूर्वांचल के हमारे यूपी-बिहार के भाइयों को इन्हीं भाजपाइयों ने जमींदोज कर दिया।"
बुलडोजर क्यों चलाए गए वाले सवाल पर संजय सिंह ने कहा- “अभी देखना ये सब अडानी और पूंजीपतियों को दे देंगे। ओजोन के नाम पर अब इन लोगों ने शुरू किया है। 10-12 लाख मकान टूटने जा रहे हैं। यमुना के आस-पास पूरा साफ करने जा रहे हैं। करावल नगर से लेकर बदरपुर तक सब साफ करने जा रहे हैं।”
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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