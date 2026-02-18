Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ GNIDA का अभियान जारी, मु्क्त कराई 60 करोड़ रुपए की जमीन

Feb 18, 2026 11:07 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर की जा रही है। बुधवार को ग्राम भनौता की लगभग 30 हजार वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण को GNIDA द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ GNIDA का अभियान जारी, मु्क्त कराई 60 करोड़ रुपए की जमीन

ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रेनो औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) का अभियान लगातार जारी है। इसी दौरान प्राधिकरण ने बुधवार को ग्राम भनौता में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए लगभग 30 हजार वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया और वहां बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जिस जमीन को मुक्त कराया गया है, उसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भूलेख और परियोजना विभाग की वर्क सर्किल-2 की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।

इस बारे में जानकारी देने के लिए GNIDA ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और बताया कि कॉलोनाइजर भनौता के खसरा नंबर 238 और 239 की जमीन पर घर व बाउंड्री बनाकर प्लॉटिंग की कोशिश कर रहे थे। इस जमीन में प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित और कब्जा प्राप्त वह 8 हजार वर्ग मीटर की वह जमीन भी शामिल है, जिसका मुआवजा दिया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे कॉलोनाइजर कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। प्राधिकरण ने बताया कि ये कॉलोनाइजर इस जमीन को भी अनधिकृत खसरा नंबर की जमीन बताकर बेच रहे थे।

प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण के वर्क सर्किल दो के वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह और प्रबंधक रोहित गुप्ता व अन्य की टीम ने यह कार्रवाई की, इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मी भी वहां मौजूद थे। कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने दोबारा निर्माण करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-नोएडा के पास प्लॉट खरीदने का मौका, ये है आवेदन की आखिरी तारीख
ये भी पढ़ें:सावधान! नोएडा में इन 10 हजार गाड़ियों पर लगी रोक, दौड़ती मिलीं तो हो जाएंगी सीज
ये भी पढ़ें:नोएडा एक्सप्रेसवे और मेट्रो रूट के किनारे प्लॉट होंगे सस्ते, क्या है वजह

उधर ग्रेनो प्राधिकरण के ACEO सुमित यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अधिसूचित एरिया में बगैर अनुमति के या फिर नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ACEO ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वो ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें और अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।