Hindi Newsएनसीआर NewsGMRL demand land from HSVP for entry exit points at old gurugram metro 8 stations
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के 8 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट के लिए GMRL ने HSVP से मांगी जमीन

संक्षेप:

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के 14 मेट्रो स्टेशन में से 8 स्टेशनों के प्रवेश और निकासी के लिए एचएसवीपी से करीब एक एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

Jan 30, 2026 08:08 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण में प्रस्तावित 14 मेट्रो स्टेशन में से 8 स्टेशनों के प्रवेश और निकासी के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से करीब एक एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। इन मेट्रो स्टेशन के दोनों तरफ प्रवेश और निकासी द्वार तैयार किए जाएंगे। जीएमआरएल ने पिछले साल सितंबर माह में एक कंपनी को करीब 15 किमी लंबे पहले चरण के मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण करने का टेंडर आवंटित किया था। इसके तहत सेक्टर-45 से लेकर बख्तावर चौक के बीच तेजी से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

मौजूदा वक्त में मेट्रो के पिलर खड़े करने का काम किया जा रहा है। जीएमआरएल अधिकारियों का दावा है कि मई माह तक मेट्रो पिलर नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस बीच जीएमआरएल ने 8 मेट्रो स्टेशन के लिए एचएसवीपी को पत्र लिखकर जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

Old Gurugram Metro

जमीन का मालिकाना हक एचएसवीपी के पास

जीएमआरएल के एक अधिकारी ने बताया कि उनके सर्वे के मुताबिक, अधिकांश जमीन का मालिकाना हक एचएसवीपी के पास है। ऐसे में एचएसवीपी से आग्रह किया है कि इस जमीन को अतिशीघ्र जीएमआरएल को सौंपा जाए। यदि आवश्यक जमीन एचएसवीपी के पास नहीं है तो जमीन अधिग्रहण नीति के तहत जमीन मालिकों से स्टेशन द्वार बनाने के लिए जमीन खरीदी जाएगी। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जमीन खरीद समिति का गठन कर दिया है।

दो प्रवेश और निकासी द्वार बनाए जाएंगे

मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर दो प्रवेश और निकासी द्वार बनाए जाएंगे। इसके लिए एक द्वार के लिए 575 वर्ग मीटर, जबकि दूसरे द्वार के लिए 668 वर्ग मीटर जमीन चाहिए। इस तरह सेक्टर-45 स्टेशन द्वार के लिए 676 वर्ग मीटर, सेक्टर-33 के लिए 287 वर्ग मीटर, उद्योग विहार फेज छह के लिए 628 वर्ग मीटर, सेक्टर-10 के लिए 289 वर्ग मीटर, सेक्टर-37 के लिए 306 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। बसई मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए तीन अलग-अलग जगह पर 708 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। इस तरह सेक्टर-101 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन में सड़क के दोनों तरफ प्रवेश और निकासी द्वार बनाए जाएंगे। पहले द्वार के लिए 371 वर्ग मीटर तो दूसरे द्वार के लिए 293 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। इन प्रवेश और निकासी द्वारों के बनने के बाद यात्रियों को स्टेशन आने-जाने की सुविधा होगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
