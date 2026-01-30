ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के 8 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट के लिए GMRL ने HSVP से मांगी जमीन

संक्षेप: गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के 14 मेट्रो स्टेशन में से 8 स्टेशनों के प्रवेश और निकासी के लिए एचएसवीपी से करीब एक एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण में प्रस्तावित 14 मेट्रो स्टेशन में से 8 स्टेशनों के प्रवेश और निकासी के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से करीब एक एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। इन मेट्रो स्टेशन के दोनों तरफ प्रवेश और निकासी द्वार तैयार किए जाएंगे। जीएमआरएल ने पिछले साल सितंबर माह में एक कंपनी को करीब 15 किमी लंबे पहले चरण के मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण करने का टेंडर आवंटित किया था। इसके तहत सेक्टर-45 से लेकर बख्तावर चौक के बीच तेजी से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

मौजूदा वक्त में मेट्रो के पिलर खड़े करने का काम किया जा रहा है। जीएमआरएल अधिकारियों का दावा है कि मई माह तक मेट्रो पिलर नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस बीच जीएमआरएल ने 8 मेट्रो स्टेशन के लिए एचएसवीपी को पत्र लिखकर जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

जमीन का मालिकाना हक एचएसवीपी के पास जीएमआरएल के एक अधिकारी ने बताया कि उनके सर्वे के मुताबिक, अधिकांश जमीन का मालिकाना हक एचएसवीपी के पास है। ऐसे में एचएसवीपी से आग्रह किया है कि इस जमीन को अतिशीघ्र जीएमआरएल को सौंपा जाए। यदि आवश्यक जमीन एचएसवीपी के पास नहीं है तो जमीन अधिग्रहण नीति के तहत जमीन मालिकों से स्टेशन द्वार बनाने के लिए जमीन खरीदी जाएगी। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जमीन खरीद समिति का गठन कर दिया है।