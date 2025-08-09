इफ्को चौक से द्वारका एक्सप्रेवे तक सड़क बनाएगा GMDA, 14KM होगी लंबाई; इन इलाकों को फायदा
जाम से जूझ रहे गुरुग्राम के कई इलाकों को राहत मिलने वाली है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) इफ्को चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेवे तक 14 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने जा रहा है। जीएमडीए इस सड़क का चौड़ीकरण, मरम्मत और इसे एडवांस बनाने पर काम करेगा। इस दौरान सड़क के किनारे बने अवैध निर्माण को भी तोड़ने की योजना है। इस दौरान चौड़ीकरण के साथ ही सड़क के साथ जल निकासी की भी व्यवस्था की जाएगी।
क्या होगा रूट
जीएमडीए इस रोड को सुखराली गांव में इफको चौक से लेकर सदर बाजार के महावीर चौक, गुरुद्वारा रोड, भूतेश्वर मंदिर, बसई रोड होते हुए बसई रोड फिर द्वारका एक्सप्रेसवे तक बनाएगा। इस दौरान इसमें मरम्मत के साथ ही सड़क के किनारों पर नाले भी बनाए जाएंगे। इससे लोगों को काफी आसानी हो जाएगी।
इस मामले की जानकारी देते हुए जीएमडीए के अधिकारियों ने बताया कि पूरे 14 किलोमीटर हिस्से का सर्वेक्षण किया जा चुका है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सड़क गुरुग्राम के पुराने इलाकों से होकर गुजरते है, ऐसे में जीएमडीए ने इसे रेनोवेट करने और चौड़ा करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही किनारे-किनारे पर एक नाला बनाया जाएगा, जिससे जलनिकासी में आसानी हो। अधिकारी ने बताया कि सड़क के किनारे बने अवैध निर्माण को भी बुलडोजर चलाकर तोड़ा जाएगा।
इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि इस काम के लिए एक डीपीआर तैयार करने के लिए कहा गया है, एक महीने के भीतर इसका डीपीआर तैयार हो जाएगा। जानकारी देते हुए बताया गया कि इस रास्ते पर पहले फ्लाईओवर बनाने और सड़क परियोजना का विस्तार करने का प्लान था लेकिन जगह की कमी के कारण ऐसा नहीं किया गया। उन्होंनने बताया कि इस रास्ते के विस्तार और चौड़ीकरण के बाद इलाके के लोगों को आने जाने में आसानी होगी।