गुरुग्राम के गढ़ी रेलवे फाटक पर बनेगा फ्लाईओवर, हजारों लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति

GMDA ने गढ़ी रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए सलाहकार कंपनी नियुक्त कर दी है, जो अगले 2 महीने में DPR तैयार करेगी। इस प्रोजेक्ट का 50% खर्च भारतीय रेलवे उठाएगा।

Feb 06, 2026 09:26 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
जीएमडीए की तरफ से गढ़ी रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर एक सलाहकार कंपनी को नियुक्त कर दिया है। अगले दो महीने के अंदर सलाहकार कंपनी की तरफ से फ्लाईओवर निर्माण की डीपीआर तैयार कर ली जाएगी।

हजारों लोगों को मिलेगी राहत

इस रेलवे लाइन के एक तरफ सेक्टर-37सी और डी, सेक्टर-नौबी के अलावा गांव बसई और गांव गढ़ी हैं। इसमें करीब 10 हजार परिवार रहते हैं। करीब आधा किमी की सड़क बदहाल अवस्था में है। रेलवे लाइन होने के चलते वाहन चालकों को फाटक पर रुकना पड़ता है। इस समस्या के समाधान को लेकर जीएमडीए की तरफ से इस रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण की योजना तैयार की है। इसके साथ-साथ जमीन अधिग्रहण से जुड़ी जानकारी भूमि अधिग्रहण विभाग और एचएसवीपी से मांगी गई है। सलाहकार कंपनी की तरफ से सर्वे करके बताया जाएगा कि कितनी लेन का फ्लाईओवर इस रेलवे फाटक के ऊपर बनाया जा सकता है। सेक्टर-37सी और डी में रामप्रस्था सिटी, बीपीटीपी टेरा, बीपीटीपी पार्क सरीन, आदि रिहायशी सोसाइटियां हैं।

जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा ने बताया कि रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बनने के बाद सेक्टर-37सी और डी में विकसित सोसाइटी, सेक्टर के हजारों परिवारों के अलावा गांवों में रह रहे लोगों को लाभ होगा।

आधी राशि देगा रेलवे

मामले में खास बात यह है कि रेल विभाग की तरफ से इस फाटक पर फ्लाईओवर निर्माण करने की मंजूरी जीएमडीए को दी जा चुकी है। इसके निर्माण में आधा खर्चा भी रेल विभाग वहन करने को तैयार है।

