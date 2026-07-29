गुरुग्राम में बनने जा रही ग्लोबल सिटी परियोजना कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। हाईटेक और मॉडर्न शहर कनेक्टिविटी के मामले में भी सबसे अलग होने वाला है, जो दो नेशनल हाईवे और एक स्टेट हाईवे से जुड़ा होगा।

गुरुग्राम में विकसित हो रही ग्लोबल सिटी परियोजना को दो नेशनल हाईवे और एक स्टेट हाईवे से जोड़ा जाएगा। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे और पटौदी स्टेट हाईवे शामिल हैं। एचएसआईआईडीसी ने ग्लोबल सिटी को इन तीनों हाईवे से जोड़ने की योजना बनाई है, जिससे ग्लोबल सिटी विकसित होने के बाद यहां ट्रैफिक जाम से बचने के लिए निवेशकों को सहूलियत मिल सके।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की ओर से गुरुग्राम के सेक्टर 36बी, 37ए और 37बी में 1,003 में से 587 एकड़ भूमि पर ग्लोबल सिटी परियोजना विकसित करने का काम किया जा रहा है। यहां पर पहले चरण का करीब 70 प्रतिशत बुनियादी ढांचे का काम पूरा हो चुका है, बाकी का काम भी जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सड़क और यातायात कनेक्टिविटी होगी ग्लोबल सिटी से आठ-लेन तक द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा जोड़ने के लिए एक अंडरपास और ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इसी तरह पटौदी रोड (स्टेट हाईवे-26) ग्लोबल सिटी टाउनशिप को दक्षिण में मानेसर और केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। वहीं एनएच-48 (दिल्ली-जयपुर हाईवे) ग्लोबल सिटी के बहुत पास स्थित है, जिसे जोड़ने के लिए नरसिंहपुर के पास से एक नई 60 मीटर चौड़ी सड़क की योजना पर काम चल रहा है। इससे ग्लोबल सिटी को और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा ग्लोबल सिटी में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। पांच लाख से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेंगे। इसमें लोग दुबई व सिंगापुर का अहसास लोग कर सकेंगे। इसके लिए सिंगापुर के प्रसिद्ध यूनिवर्सल स्टूडियो और दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर आइकोनिक बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। इसमें 100 मंजिल से अधिक की बिल्डिंग बनाने की अनुमति होगी।

ये निवेशक निवेश को राजी ग्लोबल सिटी में रियल एस्टेट सेक्टर की कई नामी कंपनियां जैसे डीएलएफ, बेस्टेक, लोढ़ा ग्रुप, हीरो रियल्टी, एलएंडटी, अडानी रियल्टी, प्रेस्टीज ग्रुप, एल्डको ग्रुप, सिग्नेचर ग्रुप, आरएमजी, यूनिटी ग्रुप, एम्बेसी ग्रुप, सीबीआरई ग्रुप, एएसएफ ग्रुप और जेएलएल ग्रुप निवेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसके लिए पहले ग्लोबल सिटी को जोड़ने वाली तीन प्रमुख सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा।