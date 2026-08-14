24 घंटे का समय है, वरना पूरी टीम वहां पहुंच जाएगी; CJP नेता ने किसे और क्यों दिया ऐसा अल्टीमेटम
उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की ने बताया, 'हमारे यहां पर लड़कियों को गलत तरीके से टच किया जाता है, मैंने यहां पर साल 2021 में छठवीं कक्षा में एडमिशन लिया था, और तब से देखती आ रही हूं, छह साल हो गए यही सब देखते हुए।'
दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए सफल आंदोलन के बाद CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का जोश इस समय पर पूरी तरह से हाई है और वो देश के किसी भी हिस्से में विरोध-प्रदर्शन कर रहे बच्चों के हक में आवाज उठा रहे हैं। राजस्थान के ऐसे ही एक मुद्दे को पार्टी के राष्ट्रीय सह संयोजक आशुतोष रांका ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए उठाया और राजस्थान सरकार को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया। सबसे खास बात यह रही कि ऐक्शन नहीं होने पर आशुतोष ने पूरी CJP टीम के साथ उस गांव में डेरा डालने की चेतावनी दे डाली।
दरअसल मामला राजस्थान में केकड़ी के बघेरा गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल का है, जिसकी न्यूज से जुड़े एक वीडियो को सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जिसमें बताया गया कि यहां पढ़ाने वाले एक शिक्षक पर छात्राओं से अनुचित व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके विरोध में गुरुवार को उसी स्कूल के छात्र-छात्राओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगा दिया।
छात्र-छात्राओं ने की शिक्षक को निलंबित करने की मांग
इस दौरान निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए छात्राओं ने तुरंत ही आरोपी शिक्षक को निलंबित करने की मांग की। उधर छात्राओं के बढ़ते गुस्से को देख मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ।
स्कूली छात्रा बोली- पिछले पांच साल से यही सब देख रही
उधर आरोपी शिक्षक की हरकत की जानकारी देते हुए उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की ने बताया, 'हमारे यहां पर लड़कियों को गलत तरीके से टच किया जाता है, मैंने यहां पर साल 2021 में छठवीं कक्षा में एडमिशन लिया था, और तब से देखती आ रही हूं, 5 साल हो गए यही सब देखते हुए।' लड़की ने आगे कहा, 'साल 2021 और 2022 में भी इनको धमकी दी गई थी और चेतावनी देकर समझाने की कोशिश की गई, इसके बावजूद वह नहीं मान रहे और अब बोल रहे हैं तो बात को दबाया जा रहा है, एकबार पहले भी दबा दिया गया था।
'हम लड़कियां हैं तो क्या हमारी आवाज को यूं दबाया जाएगा'
लड़की ने आगे कहा, 'हम लड़कियां हैं तो क्या इसलिए हमारी आवाज को दबाया जाएगा क्या? नहीं। हमारी बात को पहले भी दबा दिया गया था, इसलिए हम नहीं मानेंगे, हमें हमारे लिए न्याय चाहिए, SDM को यहां आना ही होगा, और उसके बिना हम हिलेंगे नहीं। उसका निलंबन लेटर चाहिए तो चाहिए बस। उसके सस्पेंशन लेटर पर कोई समझौता नहीं होगा।'
'हम आपको कार्रवाई के लिए 24 घंटे का समय दे रहे हैं'
उधर इस वीडियो को शेयर करते हुए आशुतोष रांका ने लिखा, 'मुझे अभी अभी पता पड़ा है कि इस शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ APO किया गया है। राजस्थान पुलिस, राजस्थान शिक्षा विभाग, भजनलाल शर्मा क्या यह सच है? अगर हां, तो आपको 24 घंटे का समय दे रहे है। कार्यवाही करिए, वरना पूरी CJP की टीम केकड़ी पहुंचेगी।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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