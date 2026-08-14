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24 घंटे का समय है, वरना पूरी टीम वहां पहुंच जाएगी; CJP नेता ने किसे और क्यों दिया ऐसा अल्टीमेटम

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम
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उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की ने बताया, 'हमारे यहां पर लड़कियों को गलत तरीके से टच किया जाता है, मैंने यहां पर साल 2021 में छठवीं कक्षा में एडमिशन लिया था, और तब से देखती आ रही हूं, छह साल हो गए यही सब देखते हुए।'

24 घंटे का समय दिया, वरना पूरी टीम वहां पहुंच जाएगी; CJP नेता ने किसे और क्यों दिया ऐसा अल्टीमेटम
24 घंटे का समय दिया, वरना पूरी टीम वहां पहुंच जाएगी; CJP नेता ने किसे और क्यों दिया ऐसा अल्टीमेटम (PTI Photo/Arun Sharma)(PTI07_25_2026_000533A)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए सफल आंदोलन के बाद CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का जोश इस समय पर पूरी तरह से हाई है और वो देश के किसी भी हिस्से में विरोध-प्रदर्शन कर रहे बच्चों के हक में आवाज उठा रहे हैं। राजस्थान के ऐसे ही एक मुद्दे को पार्टी के राष्ट्रीय सह संयोजक आशुतोष रांका ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए उठाया और राजस्थान सरकार को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया। सबसे खास बात यह रही कि ऐक्शन नहीं होने पर आशुतोष ने पूरी CJP टीम के साथ उस गांव में डेरा डालने की चेतावनी दे डाली।

दरअसल मामला राजस्थान में केकड़ी के बघेरा गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल का है, जिसकी न्यूज से जुड़े एक वीडियो को सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जिसमें बताया गया कि यहां पढ़ाने वाले एक शिक्षक पर छात्राओं से अनुचित व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके विरोध में गुरुवार को उसी स्कूल के छात्र-छात्राओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगा दिया।

छात्र-छात्राओं ने की शिक्षक को निलंबित करने की मांग

इस दौरान निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए छात्राओं ने तुरंत ही आरोपी शिक्षक को निलंबित करने की मांग की। उधर छात्राओं के बढ़ते गुस्से को देख मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ।

स्कूली छात्रा बोली- पिछले पांच साल से यही सब देख रही

उधर आरोपी शिक्षक की हरकत की जानकारी देते हुए उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की ने बताया, 'हमारे यहां पर लड़कियों को गलत तरीके से टच किया जाता है, मैंने यहां पर साल 2021 में छठवीं कक्षा में एडमिशन लिया था, और तब से देखती आ रही हूं, 5 साल हो गए यही सब देखते हुए।' लड़की ने आगे कहा, 'साल 2021 और 2022 में भी इनको धमकी दी गई थी और चेतावनी देकर समझाने की कोशिश की गई, इसके बावजूद वह नहीं मान रहे और अब बोल रहे हैं तो बात को दबाया जा रहा है, एकबार पहले भी दबा दिया गया था।

'हम लड़कियां हैं तो क्या हमारी आवाज को यूं दबाया जाएगा'

लड़की ने आगे कहा, 'हम लड़कियां हैं तो क्या इसलिए हमारी आवाज को दबाया जाएगा क्या? नहीं। हमारी बात को पहले भी दबा दिया गया था, इसलिए हम नहीं मानेंगे, हमें हमारे लिए न्याय चाहिए, SDM को यहां आना ही होगा, और उसके बिना हम हिलेंगे नहीं। उसका निलंबन लेटर चाहिए तो चाहिए बस। उसके सस्पेंशन लेटर पर कोई समझौता नहीं होगा।'

'हम आपको कार्रवाई के लिए 24 घंटे का समय दे रहे हैं'

उधर इस वीडियो को शेयर करते हुए आशुतोष रांका ने लिखा, 'मुझे अभी अभी पता पड़ा है कि इस शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ APO किया गया है। राजस्थान पुलिस, राजस्थान शिक्षा विभाग, भजनलाल शर्मा क्या यह सच है? अगर हां, तो आपको 24 घंटे का समय दे रहे है। कार्यवाही करिए, वरना पूरी CJP की टीम केकड़ी पहुंचेगी।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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