परफ्यूम का लालच दे 9 साल की बच्चियों को साथ ले गए थे आरोपी,दिल्ली के स्विमिंग पूल रेप केस में नया खुलासा

आरोपियों में से एक अनिल स्विमिंग पूल में ठेकेदार के रूप में नौकरी कर रहा था, जबकि मुनिल वहां पर केयरटेकर की नौकरी करता था। आरोपों के अनुसार दोनों आरोपियों ने नौ साल की बच्ची से पैसे भी मांगे थे, लेकिन लड़कियों के पास पैसे नहीं थे।

दिल्ली के नरेला इलाके में स्थित एक निजी स्विमिंग पूल में नौ साल की दो लड़कियों को बंधक बनाकर उनके साथ हुए बलात्कार के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों ने दोनों लड़कियों को परफ्यूम का लालच देकर फुसलाते हुए अपने पास रोका था और पास की एक दुकान से उन्हें परफ्यूम खरीदकर दिलाया भी था।

5 अगस्त को वारदात वाले दिन दोनों आरोपी स्विमिंग पूल पर आने के बाद दोनों लड़कियों को अपने साथ पास की एक दुकान पर ले गए थे। इस दौरान दोनों पीड़िताओं के साथ लगभग 12 साल की एक अन्य लड़की भी थी, जो उनके साथ जाने की बजाय अपने घर लौट गई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया, 'आरोपियों ने एक दुकान से उनके लिए परफ्यूम खरीदे। लगभग 12 साल उम्र की तीसरी लड़की, जो इस दौरान उनके साथ आई थी, वह अपने घर वापस चली गई थी।'

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान अनिल कुमार (37) और मुनील कुमार (24) के रूप में हुई है और आरोपियों का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। वे अपने परिवार के साथ बवाना की एक झुग्गी बस्ती में रहते थे। पुलिस ने रेप के इस मामले में 9 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (सामूहिक बलात्कार), 127 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 351 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और 10 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया था।

पीड़िताओं में से एक की मां की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उसकी बेटी बवाना में अपनी मौसी के घर पर खेल रही थी, इसी दौरान वह दो अन्य लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल तक चली गई। इसके बाद एक लड़की तो वापस अपने घर आ गई, लेकिन नौ साल की दोनों बच्चियां उस दिन घर नहीं लौटीं, वे दोनों अगली सुबह लगभग 5 बजे लौटीं। हालांकि, घर लौटने के बाद दोनों नाबालिगों ने डर की वजह से अपने माता-पिता को अपने साथ हुई इस वारदात के बारे में नहीं बताया। क्योंकि आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अपने परिवार को इस अपराध के बारे में बताया तो वे उन्हें जान से मार देंगे।

पुलिस ने बताया कि वारदात के दो दिन बाद लड़कियों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अनिल और मुनिल ने उन्हें एक कमरे में बंद कर उनके साथ बलात्कार किया। इनमें से अनिल स्विमिंग पूल में ठेकेदार के रूप में नौकरी कर रहा था, जबकि मुनिल वहां पर केयरटेकर की नौकरी करता था। आरोपों के अनुसार दोनों आरोपियों ने नौ साल की बच्ची से पैसे भी मांगे थे, लेकिन लड़कियों के पास पैसे नहीं थे।

पुलिस ने मौके से बरामद किए अहम सबूत मामले की शिकायत मिलने के बाद पहुंची पुलिस को मौका-ए-वारदात से कई अहम सबूत भी मिले। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान घटनास्थल से एक तकिये का कवर, एक चादर और दो खाली कंडोम के पैकेट के साथ ही स्विमिंग पूल का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) भी बरामद किया गया।