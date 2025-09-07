Girl's statement enough to convict accused in POCSO case: Delhi High Court पॉक्सो केस में आरोपी को दोषी ठहराने को बच्ची का बयान काफी : दिल्ली हाईकोर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बाल यौन शोषण की शिकार पीड़िता के बयान ही आरोप साबित करने के लिए काफी हैं। कोर्ट ने कहा कि यौन अपराध के मामलों में पीड़िता का दर्द इतना गहरा होता है कि उस पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं है।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमलता कौशिकSun, 7 Sep 2025 05:58 AM
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि बाल यौन शोषण की शिकार पीड़िता के बयान ही आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में पीड़िता के बयानों पर भरोसा कर दोषी की 12 साल की सजा बरकरार रखी।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने पॉक्सो केस के तहत दोषी की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यौन अपराध के मामलों में पीड़िता का दर्द इतना गहरा होता है कि उस पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं है। फिर यहां तो एक महज दस साल की बच्ची का मामला है। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी टोनी को 25 फरवरी 2019 को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया था और 27 फरवरी को सजा सुनाई थी।

क्या था मामला

4 अगस्त, 2017 को 10 वर्षीय बच्ची ने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता (टोनी) जो उसके स्कूल के रास्ते में एक लकड़ी की दुकान पर काम करता था, उसे चाऊमीन व कचौड़ी जैसी खाने की चीजें देता था। बच्ची ने आरोप लगाया कि टोनी ने बार-बार अपनी दुकान पर ले जाकर उससे कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी उसे धमकाता था कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे मार देगा।

दोस्ती कर किशोरी को देह व्यापार में धकेला

वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 14 साल की किशोरी को देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया है। किशोरी ने अपनी सहेली और दंपती पर आरोप लगाया है। पीड़िता अपने माता-पिता और चार भाई बहनों के साथ जहांगीरपुरी इलाके में रहती थी। चार साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। पीड़िता की मां ने छह माह पहले दूसरा विवाह कर लिया था, जिसके बाद पूरा परिवार भारत नगर में रहने लगा था। पीड़िता ने बताया कि जहांगीरपुरी में उसकी दोस्ती सपना से हुई थी। सपना दो माह पहले उसे अंजान स्थान पर लेकर गई थी, वहां पर एक युवक ने पीड़िता से दुष्कर्म किया।