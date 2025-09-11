15-16 साल की लड़कियां आईं और ब्लेड से कर दिया हमला, दिल्ली में हुई खौफनाक वारदात

लड़कियों ने पहले थप्पड़ मारे, उसके बाद एक लड़की ने पीड़िता पर ब्लेड से चेहरा और पीठ पर हमला कर दिया। इस हमले में लड़की की पीठ और चेहरा चोटिल हुआ है। मामला दिल्ली के रोहिणी का है।

15-16 साल की चार लड़कियां ग्रुप में आईं और एक अन्य लड़की पर हमला कर दिया। मामला दिल्ली के रोहिणी का है। लड़कियों ने पहले थप्पड़ मारे, उसके बाद ब्लेड से चेहरा और पीठ पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि लड़कियों ने ऐसा रंजिश में किया है। लड़की की पीठ और चेहरा चोटिल हुआ है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह घटना 9 सितंबर को रोहिणी के सेक्टर 20 में हुई, जब पीड़िता पर कथित तौर पर चार लड़कियों ने हमला किया। इनमें दो बहनें और उनकी सहेलियां थीं। जानकारी के मुताबिक इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की का पीड़िता के साथ पहले झगड़ा हुआ था।

डीसीपी (रोहिणी) राजीव रंजन ने बताया कि हमलावरों ने पहले उसे थप्पड़ मारे और फिर उनमें से एक ने उसके चेहरे और पीठ पर ब्लेड से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। हमले के बाद पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने घटना वाले दिन उसे बयान देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि हालत नाजुक थी। डॉक्टरों की तरफ से उसकी मेडिकल-लीगल रिपोर्ट भी पेंडिंग रही।

बाद में जांच में पता चला है कि हमलावरों की उम्र 15 से 16 साल के बीच है। ये सभी पीड़िता की स्कूल की एक छात्रा के दोस्त थे। वे खुद स्कूल में पढ़ती हैं, जहाँ दूसरी बहन भी पढ़ती है। डीसीपी ने बताया, अब तक की जानकारी में सामने आया है कि पीड़िता का 4 सितंबर को उसी के स्कूल में पढ़ने वाली एक बहन से झगड़ा हुआ था। बदला लेने के लिए, दोनों बहनों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची और हमले को अंजाम दिया।