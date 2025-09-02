पहले मुझे नशा दिया; नोएडा में गर्लफ्रेंड ने खींच लीं कारोबारी की अश्लील तस्वीरें, वायरल किया

नोएडा में महिला मित्र ने कारोबारी के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। वह पीड़ित को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। सेक्टर-113 थाने की पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

नोएडा में एक कारोबारी ने अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कारोबारी का आरोप है कि उसने नशा देकर उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। उन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। सेक्टर-113 थाने की पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

सेक्टर-116 निवासी उद्यमी ने बताया कि वह 28 अगस्त की रात अपनी महिला मित्र से मिलने उसके फ्लैट पर गए थे। आरोप है कि महिला ने उनको भोजन में कुछ मिलाकर दे दिया। इसके बाद वह बेहोश हो गए। इसी दौरान महिला ने उनके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ऑफिस के व्हाट्सऐप ग्रुप और जी-मेल पर डाल दिए।

स्टाफ ने उनको अश्लील फोटो और वीडियो के बारे में जानकारी दी। पीड़ित का आरोप है कि महिला ने कंपनी के नाम पर रुपये उधार ले रखे हैं। कंपनी से लोन भी ले रखा है। कंपनी का लोन न चुकाने तथा रुपये वापस न करने के लिए महिला ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल किए।

पीड़ित ने इस बारे में महिला मित्र से बात की तो उसने झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी का कहना है कि शिकायतकर्ता और महिला पूर्व से परिचित हैं। दोनों एक छोटी सी कंपनी में पार्टनर भी हैं। मामले की जांच की जा रही है।