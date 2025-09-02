girlfriend leaked obscene photos and videos of businessman in noida पहले मुझे नशा दिया; नोएडा में गर्लफ्रेंड ने खींच लीं कारोबारी की अश्लील तस्वीरें, वायरल किया, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा में महिला मित्र ने कारोबारी के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। वह पीड़ित को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। सेक्टर-113 थाने की पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, नोएडाTue, 2 Sep 2025 10:44 AM
नोएडा में एक कारोबारी ने अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कारोबारी का आरोप है कि उसने नशा देकर उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। उन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। सेक्टर-113 थाने की पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

सेक्टर-116 निवासी उद्यमी ने बताया कि वह 28 अगस्त की रात अपनी महिला मित्र से मिलने उसके फ्लैट पर गए थे। आरोप है कि महिला ने उनको भोजन में कुछ मिलाकर दे दिया। इसके बाद वह बेहोश हो गए। इसी दौरान महिला ने उनके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ऑफिस के व्हाट्सऐप ग्रुप और जी-मेल पर डाल दिए।

स्टाफ ने उनको अश्लील फोटो और वीडियो के बारे में जानकारी दी। पीड़ित का आरोप है कि महिला ने कंपनी के नाम पर रुपये उधार ले रखे हैं। कंपनी से लोन भी ले रखा है। कंपनी का लोन न चुकाने तथा रुपये वापस न करने के लिए महिला ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल किए।

पीड़ित ने इस बारे में महिला मित्र से बात की तो उसने झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी का कहना है कि शिकायतकर्ता और महिला पूर्व से परिचित हैं। दोनों एक छोटी सी कंपनी में पार्टनर भी हैं। मामले की जांच की जा रही है।

नोएडा में बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले की पिटाई

नोएडा में सेक्टर-25ए स्थित स्पाइस मॉल के पास सोमवार दोपहर लोगों ने पांच साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहे पड़ोसी को पकड़ लिया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। सेक्टर-24 थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी 45 वर्षीय सुशील का बच्ची के घर आना-जाना है और परिचित है। सुशील सोमवार को बच्ची और उसकी मां को अपने ई-रिक्शा से सेक्टर-35 छोड़ने के लिए निकला। सुशील सेक्टर-35 में मां को छोड़कर बच्ची को अपने साथ घर छोड़ने के लिए निकल गया। आरोप है कि स्पाइस मॉल के पीछे सुशील बच्ची को ले गया और वहां अश्लील हरकत करने का प्रयास किया, तभी लोगों ने संदिग्ध अवस्था में आरोपी को देख लिया और लोग जमा हो गए।