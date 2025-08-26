Girlfriend and Beauty Parlour became reason of fight in Nikki Bhati dowry murder Greater Noida sirsa village झगड़े की वजह बनी पार्लर और प्रेमिका, निक्की भाटी हत्याकांड में विपिन और कंचन ने क्या बताया, Ncr Hindi News - Hindustan
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की जिंदा जलाकर मारने वाले विपिन और उसकी पत्नी निक्की भाटी के बीच करीब एक साल से विवाद बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस की जांच में निक्की का पार्लर चलाना और विपिन के प्रेमिका से संबंध होने की बात सामने आ रही है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाTue, 26 Aug 2025 07:16 AM
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की जिंदा जलाकर मारने वाले विपिन और उसकी पत्नी निक्की भाटी के बीच करीब एक साल से विवाद बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस की जांच में निक्की का पार्लर चलाना और विपिन के प्रेमिका से संबंध होने की बात सामने आ रही है। इसी के चलते दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। दहेज हत्या के मामले में पति, सास-ससुर और जेठ समेत सभी चारों आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। वहीं, इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। स्थानीय सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने सोमवार को पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया।

पुलिस की पूछताछ में आरोपी विपिन ने बताया कि निक्की और उसकी बहन कंचन ने घर में ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। घर की तीसरी मंजिल पर बने पार्लर में लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। इसके साथ ही दोनों बहनें इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डालती थीं। इससे परिवार के लोगों को तरह-तरह की बातें सुननी पड़ रही थीं।

उधर, कंचन ने पुलिस को बताया कि आरोपी विपिन के एक अन्य युवती से अवैध संबंध थे। वह उससे मिलने जाता था। यह बात निक्की को पता चल गई थी। दोनों बहनों ने आरोपी विपिन को प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। इसके बाद से दोनों के बीच अनबन चल रही थी। पति-पत्नी के बीच रोजाना झगड़ा होने लगा था। फरवरी में इस बात को लेकर आरोपी विपिन ने निक्की को बुरी तरह पीटा था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने दोनों पक्षों का समझौता भी कर दिया। इसके बावजूद भी मामला शांत नहीं हुआ।

21 अगस्त को हुई थी निक्की की हत्या

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि सिरसा गांव में 21 अगस्त की शाम विवाहिता निक्की की दहेज के लिए जलाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित को सोमवार की सुबह सिरसा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया। इस मामले में आरोपी पति विपिन को शनिवार की शाम गिरफ्तार किया था, जबकि सास दया को रविवार को कासना स्थित एक अस्पताल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। एडीसीपी ने बताया कि पुलिस इस घटना में सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने प्रकरण की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

महिला आयोग ने सख्त कार्रवाई की बात कही

राष्ट्रीय महिला आयोग ने निक्की दहेज हत्याकांड का संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर ने यूपी पुलिस के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी, कानून के तहत कठोर कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और पीड़िता के परिजनों सहित गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पिछले एक महीने में ग्रेटर नोएडा का यह तीसरा ऐसा प्रकरण है, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग को संज्ञान लेना पड़ा है।

परिवारजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी

स्थानीय सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा सोमवार को निक्की के गांव रूपबास में पहुंचे। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के साथ ही उसके पिता को आश्वस्त किया कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।