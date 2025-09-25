मॉल के टॉयलेट में मुंह दबाकर बीएससी की छात्रा से रेप, धमकी भी दी; फिर ब्लैकमेल करने लगा

गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में बीएससी की छात्रा से दोस्त द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। छात्रा के मुताबिक आरोपी उसे मूवी दिखाने मॉल में ले गया। वहां नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर शौचालय में उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर उसने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी।

गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में बीएससी की छात्रा से दोस्त द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। छात्रा के मुताबिक आरोपी उसे मूवी दिखाने मॉल में ले गया। वहां नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर शौचालय में उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर उसने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी।

पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। विजयनगर थानाक्षेत्र में रहने वाली पीड़िता का कहना है कि उत्तराखंड के एक विश्वविद्यालय में बीएससी तृतीय वर्षीय की छात्रा है। वह जून 2025 में विजयनगर थानाक्षेत्र में ही रहने वाले अपने ताऊ के घर आई थी। छात्रा के मुताबिक राकेश मार्ग निवासी आयुष उसका अच्छा दोस्त था। वह उसके साथ आठ जून 2025 को नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक मॉल में मूवी देखने गई थी।

मूवी की टिकट आयुष ने ऑनलाइन बुक की थी, लेकिन सात जून की शाम 7.40 बजे ही उसने अपने टिकट के 200 रुपये ऑनाइन भेज दिए थे। छात्रा का कहना है कि मॉल के सिनेमाघर में जाने से पहले आयुष ने उसे कोल्डड्रिंक पीने को दी। उसे पीते ही वह बेसुध होने लगी। उल्टी आने का अहसास होने लगा तो वह मॉल की पहली मंजिल पर बने शौचालय में चली गई।

आरोप है कि पीछे से आयुष आ धमका और मुंह बंद करके उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। छात्रा का कहना है कि उसने विरोध करने का काफी प्रयास किया, लेकिन नशीला पदार्थ और बेसुध होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकी। पीड़िता के मुताबिक आयुष ने कहा कि उसके पास उसके अश्लील फोटो-वीडियो हैं। अगर किसी को बताया तो वह उन्हें वायरल कर देगा। पीड़िता का कहना है कि आयुष ने उसे ब्लैकमेल करते हुए रुपये की मांग भी शुरू कर दी। चांदी का सिक्का,पर्स और बेल्ट भी दबाव देकर ले ली।