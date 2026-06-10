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नूंह में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, किडनैप करने के बाद 5 लड़कों ने बनाया हवस का शिकार

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, नूंह
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दिल्ली-एनसीआर के नूंह में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 5 लड़कों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की को पहले किडनैप किया और उसके बाद गैंगरेप किया। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है।

नूंह में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, किडनैप करने के बाद 5 लड़कों ने बनाया हवस का शिकार

दिल्ली-एनसीआर के नूंह इलाके में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ 5 लड़कों ने मिलकर किडनैप किया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपियों के पास उसकी प्राइवेट फोटो थी, जिसे वायरल करने की धमकी देता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दावा किया है कि उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

क्या है पूरा मामला

इस मामले की जानकारी देते हुए नाबालिग लडकी के पिता ने बताया कि बीते 6 जून को जब वो 5 बजे सुबह सोकर उठे तो देखा कि उनकी बेटी घर में नहीं है। इसके कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग आए और उनकी बेटी को घर पर छोड़ गए। जब पिता ने पूछा कि वो रातभर कहां थी, तो बेटी ने बताया कि उनके घर के पास पहले शौकीन नाम के एक शख्स की ग्रोसरी की दुकान थी, जिसके पास उसकी कुछ प्राइवेट फोटो थीं। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे ले गया और 5 लड़कों ने रेप किया।

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4 और लड़कों ने किया रेप

पीड़िता ने बताया कि शौकीन के अलावा 4 और लड़कों ने उसके साथ रेप किया है। लड़की ने बताया कि 6 जून को भी उसे एक जंगल जैसी जगह पर ले गए और उसके साथ रेप किया।

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पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

इस मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस में की है। शिकायत करने के बाद पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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