झारखंड में काली पूजा के दिन 8 साल की बच्ची की हत्या, सिद्धि के लालच में नरबलि देने का आरोप
पुलिस ने बताया कि उसने आरोपी के घर से खून से सनी दरांती, खुरपी, लोहे की छेनी, टूटी हुई लाल चूड़ियां, पीड़िता के कपड़े और अनुष्ठान में कथित तौर पर इस्तेमाल हुई अन्य सामग्री बरामद कर ली है।
झारखंड के चतरा जिले से झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर काली पूजा के दिन कथित तौर पर नरबलि अनुष्ठान के नाम पर आठ वर्षीय बच्ची के रिश्तेदारों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी ने बताया कि इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
नैथानी ने कहा, 'बच्ची आठ नवंबर को लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो उसकी मां ने 11 नवंबर को प्रतापपुर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। बच्ची का शव 13 नवंबर को उसके घर से करीब 150 मीटर दूर धान के एक खेत से बरामद किया गया।' उन्होंने बताया कि मामले की जांच में पता चला है कि अंधविश्वास के कारण बच्ची की हत्या की गई है।
पति के बड़े भाई और बेटे संग मिलकर ली जान
नैथानी ने कहा, 'पीड़िता की एक रिश्तेदार अपने घर पर कथित तौर पर तंत्र-मंत्र करती थी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए महिला ने अपने पति के बड़े भाई और उनके बेटे के साथ मिलकर अमावस्या की रात बच्ची की हत्या कर दी।' पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों की बच्ची के परिवार के साथ पुरानी रंजिश भी थी।
आरोपियों के घर से कई सारे सबूत मिले
पुलिस ने बताया कि उसने आरोपी के घर से खून से सनी दरांती, खुरपी, लोहे की छेनी, टूटी हुई लाल चूड़ियां, पीड़िता के कपड़े और अनुष्ठान में कथित तौर पर इस्तेमाल हुई अन्य सामग्री बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपियों ने मामले को यौन हिंसा का रूप भी देने की कोशिश की थी।
बिहार के एक मौलवी को तलाश रही पुलिस
उन्होंने कहा, 'तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हम बिहार के एक मौलवी की भी तलाश कर रहे हैं, जिसने आरोपियों को यह प्रशिक्षण दिया था।' पुलिस ने बताया कि अनुष्ठान के तहत बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को धान के खेत में फेंक दिया गया।
गिरिडीह में जादू-टोना के शक में बुजुर्ग की हत्या
उधर एक अन्य घटना में प्रदेश के गिरिडीह जिले में जादू-टोना करने के संदेह में 59-वर्षीय एक आदिवासी महिला की उसके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसादुबहा गांव में हुई।
महिला के पति ने पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत
गिरिडीह सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDOP) जितवाहन उरांव ने बताया कि मृतका के पति लखीराम मांझी (65) ने शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने अपने छोटे भाई और परिवार के अन्य सदस्यों पर जादू-टोना करने के संदेह में दंपति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई।
उरांव ने संवाददाताओं से कहा, 'मृतका के दो रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों उसी मकान में रहते हैं। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। उसके पति द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।'
बच्चे की मौत के बाद बुजुर्ग दंपति पर हुआ था हमला
शिकायत के अनुसार, रिश्तेदारों के परिवार में एक बच्चे की बीमारी के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने दंपति पर हमला किया। लखीराम ने आरोप लगाया कि रिश्तेदार दंपति को घसीटकर घर से बाहर ले आए और लाठियों तथा लोहे के औजारों से उनकी पिटाई की। उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी पर धारदार हथियार से भी हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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