Hindi Newsएनसीआर NewsGirl kidnapped and gang-raped in Sonipat, 1 arrested, 2 absconding
NCR में जबरन शराब पिलाकर लड़की का किया गैंगरेप, घर छोड़ने के बहाने किया था किडनैप

संक्षेप:

दिल्ली एनसीआर के सोनीपत में तीन लड़कों ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 2 अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

Jan 18, 2026 08:51 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, सोनीपत
दिल्ली NCR के सोनीपत जिले में 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, तीन युवकों ने घर छोड़ने का झांसा देकर लड़की को कार में बैठाया और बाद में उसे एक सुनसान जगह ले जाकर हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है।

घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में बैठाया

पुलिस ने बताया कि यह घटना 16 जनवरी की है। पीड़िता सोनीपत के आईटीआई चौक पर ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी उसके गांव का ही एक लड़का दो अन्य साथियों के साथ कार में वहां पहुंचा और उसे घर छोड़ने की बात कही। लड़की ने उन पर भरोसा कर लिया और कार में बैठ गई।

जबरन शराब पिलाकर किया गैंगरेप

रास्ते में आरोपियों ने एक ठेके से शराब खरीदी और कार में ही शराब पी। इसके बाद लड़कों ने कार को एक सुनसान जगह की तरफ मोड़ दिया, जहां ले जाकर लड़की को पहले जबरन शराब पिलाई और उसके साथ गैंग रेप किया। वारदात के बाद आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए।

बहालगढ़ थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर उसी दिन मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(1) (सामूहिक दुष्कर्म) और धारा 3(5) (सामान्य मंशा में किया गया अपराध) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

1 आरोपी गिरफ्तार, 2 को पकड़ना बाकी

पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। थाना प्रभारी के अनुसार, बाकी दो आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया है और मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Gang Rape Crime News
