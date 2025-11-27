Hindustan Hindi News
फरीदाबाद में छात्रा ने 10वीं मंजिल से कूदकर जान दी, जेईई में असफल होने से काफी तनाव में थी

ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-89 की एडोर सोसाइटी की 10वीं मंजिल से कूदकर 17 साल की छात्रा ने जान दे दी। छात्रा जेईई की तैयारी कर रही थी। इस वर्ष जेईई की परीक्षा में असफल होने से वह मानसिक रूप से तनाव में थी । यह घटना बुधवार देर शाम घटी।

Thu, 27 Nov 2025 09:43 PM
ग्रेटर फरीदाबाद की एडोर सोसाइटी निवासी आलम कोलकाता स्थित एक फैक्टरी में मैनेजर हैं। उनका परिवार यहां सोसाइटी में रहता है। बुधवार शाम को उनकी 17 साल की बेटी इंशा जहांगीर लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर पहुंची और वहां से कूदकर जान दे दी। छात्रा के गिरने की तेज आवाज सुनते ही सोसाइटी के लोग और गार्ड टावर के नीचे पहुंचे। मृतक की पहचान होने पर उसकी मां और 12 साल का भाई भागकर वहां पहुंचे।

सूचना मिलने के बाद बीपीटीपी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने शव को बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, छात्रा ने इस वर्ष 12वीं कक्षा पास की थी। उसने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई (ज्वाइंट एंट्रेस एग्जाम) की परीक्षा दी थी। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद वह परीक्षा में पास नहीं हो सकी थी। इससे वह परेशान हो गई थी। वह दोबारा से परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी। छात्रा का इलाज भी चल रहा था।

बताया गया है कि छात्रा काफी हताश चल रही थी। छात्रा का परिवार सोसाइटी की तीसरी मंजिल पर रहता है। छात्रा लिफ्ट से सोसाइटी की 10वीं मंजिल पर पहुंच गई थी और वहां से उसने छलांग लगाकर जान दे दी। छात्रा के पिता के घर लौटने पर शव का पोस्टमार्टम होगा।

'पढ़ाई का विकल्प तैयार रखना चाहिए'

मनोचिकित्सक डॉ. मीनाक्षी मनचंदा का कहना है कि मौजूदा पीढ़ी काफी संवेदनशील है। अभिभावकों को इनका ध्यान रखना चाहिए। आलोचना या असफलता से तुरंत विचलित हो जाते हैं। अभिभावकों को इनके सहायक की भूमिका में होना चाहिए। पढ़ाई में बेहतर नहीं कर पा रहें हैं तो उनके लिए विकल्प तैयार रखने चाहिए। अभिभावकों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि किसी भी फील्ड में बेहतर किया जा सकता है। परामर्शदाताओं की मदद लेने के साथ-साथ विशेषज्ञ डॉक्टर को भी बच्चों को दिखाना चाहिए।

