चाचा ने 4 साल की भतीजी का रेप करके घोंटा गला, गाजियाबाद में कार के नीचे पड़ी मिली थी लाश
Minor rape and murder: पिछले हफ्ते गाजियाबाद में एक कार के नीचे चार साल की बच्ची की लाश मिली थी। पोस्टमॉर्टम हुआ, तो चौंकाने वाली बात सामने आई। रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उसको गला घोंटकर मार दिया गया था। पुलिस ने सोमवार को बताया, आरोपी चाचा की तलाश जारी है।
Minor rape and murder: पिछले हफ्ते गाजियाबाद में एक कार के नीचे चार साल की बच्ची की लाश मिली थी। पोस्टमॉर्टम हुआ, तो चौंकाने वाली बात सामने आई। रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उसको गला घोंटकर मार दिया गया था। पुलिस ने सोमवार को बताया, आरोपी चाचा की तलाश जारी है।
लोगों में छाया गुस्सा
घटना के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि घटना के बाद से आरोपी फरार है। बच्ची के पिता की शिकायत के अनुसार, बच्ची का चाचा ही मुख्य आरोपी है। वह उसके घर से करीब एक किलोमीटर दूर किराए के मकान में रहता था।
बच्ची को अकेला पाकर चाचा ने किया रेप
पुलिस ने कहा कि यह घटना शनिवार को हुई जब बच्ची घर पर अकेली थी। उस वक्त बच्ची के पिता काम पर गए थे। परिवार के दूसरे सदस्य भी घर पर मौजूद नहीं थे। बच्ची के अकेलेपन का फायदा हैवान बन गए चाचा ने उठाया और उसे अपने कमरे में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया और उसे मार डाला।
गला घोंटकर कार ने नीचे फेंकी थी लाश
पुलिस ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि इसके बाद उसने शालीमार गार्डन इलाके में 80 फीट रोड पर एक खड़ी कार के नीचे उसकी बॉडी फेंक दी। राहगीरों ने गाड़ी के नीचे छोटी बच्ची की लाश होने की जानकारी दी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू की। पहली नजर में, बच्ची की गर्दन और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान देखे गए।
POCSO के तहत दर्ज हुई FIR
कोर्ट के स्थायी आदेशों का पालन करते हुए, पुलिस ने उसके पिता की शिकायत के आधार पर BNS की धारा 103 (हत्या), 238 (अपराध के सबूत गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देना), और 65 (12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप) के साथ-साथ POCSO एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।
लोगों ने की आरोपी के एनकाउंटर की मांग
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर PTI को बताया, "अपराधी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह कन्फर्म हो गया है कि लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उसे मार दिया गया और उसके बाद बॉडी को छिपा दिया गया।" इस घटना से बहुत गुस्सा है, स्थानीय महिलाएं जल्द न्याय की मांग कर रही हैं, जबकि पीड़ित के कुछ रिश्तेदारों ने आरोपियों के पुलिस "एनकाउंटर" की मांग की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें