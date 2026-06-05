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गाजियाबाद के होटल रूम में फंदे से लटकी मिली लड़की, दूसरे समुदाय के युवक संग आई थी होटल

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के एक होटल में दूसरे समुदाय के युवक के साथ युवती की लाश फंदे से लटकी मिली। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। होटल कर्मियों द्वारा पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई थी।

गाजियाबाद के होटल रूम में फंदे से लटकी मिली लड़की, दूसरे समुदाय के युवक संग आई थी होटल

गाजियाबाद के विजयनगर थानाक्षेत्र के एक होटल में गुरुवार शाम एक युवती का शव फंदे से लटका मिला। होटल स्टाफ से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को जांच के दौरान होटल के रजिस्टर में युवती के दूसरे समुदाय के युवक के साथ आने की एंट्री मिली है। पुलिस ने युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में युवक को हिरासत में ले लिया है।

एसीपी उपासना पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 04.06.2026 को थाना विजयनगर पर एक होटल के कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि होटल के एक कमरे में एक युवती द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। विजयनगर थाना पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर युवती के शव को अपने कब्जे में लिया।

एसीपी ने बताया कि शव के पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती तफ्तीश में प्रथम दृष्ट्या युवती द्वारा खुदकुशी करना प्रतीत हो रहा है। मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। इस संबंध में आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए एक युवक को हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम है।

Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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