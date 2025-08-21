गाजियाबाद में लड़की को उठा ले गए, गैंगरेप किया; अब 2 दिन बाद ही फंदे से लटका मिला उसका शव

गाजियाबाद के लोनी थानाक्षेत्र में रहने वाली मानसिक रूप से कमजोर युवती का शव फंदे पर लटका मिला है। दो दिन पहले ही पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद से वह ज्यादा परेशान नजर आ रही थी।

गाजियाबाद के लोनी थानाक्षेत्र में रहने वाली मानसिक रूप से कमजोर युवती का शव फंदे पर लटका मिला है। दो दिन पहले ही पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद से वह ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस छानबीन कर रही है।

लोनी थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने अज्ञात लोगों के खिलाफ उनकी 23 वर्षीय बेटी को अगवा कर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती मानसिक रूप से कमजोर थी और बोल व सुन भी नहीं पाती थी। उसका दिल्ली के एक अस्पताल से इलाज भी चल रहा था। मंगलवार देर शाम घर के बाहर से बाइक सवार दो युवक को पीड़िता को अगवा कर ले जाते दिखे थे।

पीड़िता ने अपने बयान में भी दो युवकों द्वारा उसके साथ गलत काम करने की बात पुलिस को इशारों में समझाई थी। बुधवार को रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपियों को तलाश रही थी। गुरुवार तड़के छह बजे युवती का शव फंदे पर लटका मिला। उसे देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चुन्नी के फंदे से लटके शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।