Hindi Newsएनसीआर NewsGirl drowns in waterlogged area in Rohini of Delhi
दिल्ली में छह साल की बच्ची की डूबने से मौत, घर के पास भरे पानी में गिरने से हुआ हादसा

संक्षेप: मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची के मिलने के बाद उसे संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आशंका जताई कि बच्ची खेलते समय गलती से पानी में गिर गई होगी।

Fri, 24 Oct 2025 03:49 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली के रोहिणी इलाके में हाल ही में उस वक्त एक दुखद हादसा हो गया, जब छह साल की एक बच्ची की मौत अपने घर के पास भरे पानी में गिरकर डूबने से हो गई। मामले की जानकारी देते हुए शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार शाम रामा विहार इलाके में हुई।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार शाम करीब 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि इलाके से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई है। जिसके बाद उसकी खोज के लिए एक टीम तैनात की गई और रामा विहार और उसके आसपास व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान, टीम को बच्ची अपने घर के पास पानी से भरे एक हिस्से में तैरती हुई मिली।

अधिकारी ने बताया कि बच्ची के मिलने के बाद उसे संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि इलाके में पानी भरा हुआ था और आशंका है कि बच्ची अपने घर के बाहर खेलते समय गलती से वहां भरे पानी में गिर गई होगी।

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल में सुरक्षित रख दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि मृत बच्ची के परिवार के सदस्यों ने शुरू में तो पोस्टमार्टम की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में मान गए। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच और आवश्यक कार्यवाही जारी है।

