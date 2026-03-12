गुरुग्राम में लिव-इन पार्टनर से झगड़े के बाद युवती ने चौथी मंजिल से कूदकर जान दी, पुलिस ने शुरू की जांच
गुरुग्राम में लिव-इन में रह रही देहरादून की युवती ने अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि उसकी अपने पार्टनर संग अक्सर अनबन होती थी। घटना से पहले भी दोनों में झगड़ा हुआ था।
गुरुग्राम में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 23 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी के साथ विवाद के बाद युवती ने मंगलवार शाम चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती देहरादून की रहने वाली थी।
पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान देहरादून निवासी मनमीत कौर के रूप में हुई है। वह पिछले कुछ महीनों से गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 इलाके के डब्ल्यू ब्लॉक में अपने प्रेमी के साथ किराये के मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जानकारी के मुताबिक मनमीत दिसंबर 2025 से यहां रह रही थी और गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी।
जांच में प्रेमी से अनबन की बात
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मनमीत और उसके प्रेमी के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। मंगलवार शाम दोनों के बीच फिर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान कथित तौर पर मनमीत ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी।
गंभीर रूप से घायल हालत में उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
मृतका के परिजनों ने युवक पर मनमीत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। यदि परिजनों की ओर से शिकायत मिलती है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
