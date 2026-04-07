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गाजियाबाद की सोसायटी में 16वीं मंजिल से गिरकर लड़की की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

Apr 07, 2026 03:47 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, आयुष गंगवार
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गाजियाबाद के इंदिरापुरम थानाक्षेत्र की सोसाइटी में मंगलवार सुबह 16वीं मंजिल से गिरकर लड़की की मौत हो गई। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और शव नहीं उठने दिया।

गाजियाबाद की सोसायटी में 16वीं मंजिल से गिरकर लड़की की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थानाक्षेत्र की सोसाइटी में मंगलवार सुबह 16वीं मंजिल से गिरकर लड़की की मौत हो गई। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और शव नहीं उठने दिया। पुलिस ने समझाकर करीब चार घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

कनावनी निवासी लड़की मंगलवार सुबह अपने पिता के साथ जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स सोसाइटी पहुंची थी। पिता सोसाइटी में गाड़ियां और कपड़े धोने का काम करते हैं। सुबह करीब साढ़े छह बजे पिता गाड़ियां धो रहे थे।

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सी टावर से गिरकर मौत

तभी लड़की ने शौचालय जाने की बात कहकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद सोसाइटी के सी टावर से गिरकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए शव उठाने से इंकार कर दिया और हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने परिजनों को समझाकर शांत कराया।

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करीब 11 बजे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज में युवती अकेले 16वें तल तक जाती दिखाई दे रही है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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