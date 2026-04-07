गाजियाबाद की सोसायटी में 16वीं मंजिल से गिरकर लड़की की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थानाक्षेत्र की सोसाइटी में मंगलवार सुबह 16वीं मंजिल से गिरकर लड़की की मौत हो गई। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और शव नहीं उठने दिया।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थानाक्षेत्र की सोसाइटी में मंगलवार सुबह 16वीं मंजिल से गिरकर लड़की की मौत हो गई। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और शव नहीं उठने दिया। पुलिस ने समझाकर करीब चार घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
कनावनी निवासी लड़की मंगलवार सुबह अपने पिता के साथ जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स सोसाइटी पहुंची थी। पिता सोसाइटी में गाड़ियां और कपड़े धोने का काम करते हैं। सुबह करीब साढ़े छह बजे पिता गाड़ियां धो रहे थे।
सी टावर से गिरकर मौत
तभी लड़की ने शौचालय जाने की बात कहकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद सोसाइटी के सी टावर से गिरकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए शव उठाने से इंकार कर दिया और हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने परिजनों को समझाकर शांत कराया।
करीब 11 बजे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज में युवती अकेले 16वें तल तक जाती दिखाई दे रही है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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