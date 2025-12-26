गर्भपात की दवा खाने से बिगड़ी तबीयत, फिर अस्पताल में बेटी की मौत; पिता ने बताई भतीजे की करतूत
गर्भपात कराने के लिए आरोपी ने युवती को दवा खिला दी। तबीयत बिगड़ी तो परिजन पीड़िता को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर उस दवा के बारे में जानकारी हुई थी। इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया।
उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से एक झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है, यहां गर्भपात की गोली खाने के बाद तबीयत बिगड़ने से 18 वर्षीय एक युवती की मौत हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो हैरान करने वाली बात पता चली। दरअसल इस लड़की के साथ उसके चचेरे भाई ने अवैध संबंध बनाए थे, इसी दौरान जब वह गर्भवती हो गई तो उसे गर्भ गिराने के लिए दवा खिला दी। जिसे खाने के बाद लड़की की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इस मामले में युवती के परिजनों ने सेक्टर 39 थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि उसके सगे भाई के बेटे ने उसकी 18 साल की बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। जिससे युवती गर्भवती हो गई। गर्भपात कराने के लिए आरोपी ने युवती को दवा खिला दी। तबीयत बिगड़ी तो परिजन पीड़िता को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर उस दवा के बारे में जानकारी हुई थी। इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।